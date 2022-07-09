تخدير وسرقة.. ساعات عصيبة عاشها فالفيردي

عاش فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد ساعات عصيبة رفقة صديقته مينا بونينو في جزيرة إيبيزا حيث يقضيان الإجازة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

فيدريكو فالفيردي النادي : ريال مدريد

ونشرت صديقة فالفيردي على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أنها استيقظت لتتفاجأ بسرقة 10 آلاف يورو من منزلهما.

وأوضحت أن المسؤولين عن الشركة العقارية قاموا بالتشكيك في الطاهي الذي يكون ربما سمم طعاهمها ليسرقهما ولكن الفحوصات أتت سلبية كليا.

وأشارت إلى أنهما لن يعرفان ماذا حدث ولكننها أوضحت أنها وفالفيردي بخير الآن.

ومن المقرر أن ينضم فالفيردي إلى تدريبات ريال مدريد خلال الأيام المقبلة استعدادا للموسم الجديد.

يذكر أن فالفيردي انضم إلى ريال مدريد في عام 2017 قادما من بينارول في أوروجواي.

وشارك اللاعب الأوروجوايائي مع ريال مدريد في 148 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

وتوج فالفيردي مع ريال مدريد بالدوري الإسباني مرتين ومثلهما لكأس السوبر الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا ومثله لكأس العالم للأندية.