كلوب يتحدث عن صفقة الموسم وثنائي المستقبل في ليفربول

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن أسباب التعاقد مع داروين نوينز رغم التكلفة العالية لقيمة الصفقة.

داروين نونيز النادي : ليفربول ليفربول

نونيز انضم رسميا إلى ليفربول في صفقة كلفت النادي 75 مليون يورو + 25 كإضافات وفقا لأداء اللاعب وسيرتدي الرقم 27 مع الحمر.

كما أوضح كلوب رأيه في التعاقد مع الثنائي الشاب ويليام كارفايو القادم من فولهام وكالفن رامسي قادما من أبردين الأسكتلندي.

صفقة الموسم

وقال كلوب عن التعاقد مع نونيز: "نحن نعرف كل شيء عن الخصم وعندما تستعد لبنفيكا فعليك معرفة حتى مقاس الأحذية، لذلك نعرف بالضبط جودة وقدرات داروين نونيز لقد كان مثيرا للإعجاب حقا".

وأضاف "القوة والرغبة والتحركات الذكية والمشاكل التي تسبب فيها لنا. لقد وقعنا جميعا في حب هذا اللاعب خلال هاتين المباراتين. عندما أدركنا أن لدينا فرصة جيدة للتعاقد معه وافقنا جميعا ونحن سعداء بوجوده هنا الآن".

ويؤمن مدرب الريدز أن الأوروجوياني مناسب لأسلوبهم ويستطيع اللعب في مركز الجناح وأيضا كمهاجم.

وخاض نونيز مع بنفيكا 84 مباراة سجل خلالها 47 هدفا منهم هدفين بشباك ليفربول بدوري أبطال أوروبا كما صنع 16 آخرين.

وحصد نونيز جائزة هداف الدوري البرتغالي 2022 برصيد 26 هدفًا، كما قاد بنفيكا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي ودّع فيه على يد فريقه المستقبلي ليفربول بصعوبة.

ولعب نونيز 11 مباراة دولية مع منتخب أوروجواي، سجل خلالها هدفين.

الثنائي الشاب

وعن التعاقد مع كارفايو ورامسي قال المدرب الألماني: "نحن نبحث عن الجودة قبل العمر، لكن عندما تكون في سن 18 أو 19 عاما وتلعب الكثير من المباريات ولك تأثير حقيقي في أداء فريقك إنه أمر نادر الحدوث. وكلاهما فعل ذلك".

وواصل "لسوء الحظ لا يتدرب كالفن رامسي معنا في الوقت الحالي، فهو يعاني من إصابة صغيرة. لم نكن نعلم بها وظهرت عندما أجرى فحصه الطبي، لن يستغرق الأمر وقتا طويلا على ما أعتقد".

وشارك رامسي في 33 مباراة مع أبردين خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع تسعة آخرين.

واستطرد "فابيو كارفايو لاعب رائع، يا له من موسم لعبه مع فولهام. من الواضح أن ماركو سيلفا (مدرب فولهام) قام بعمل لا يصدق هناك، لكن جزءا كبيرا من ذلك يرجع إلى عزيمة اللاعب. يمكنه أن يلعب في العديد من المراكز المختلفة بالنسبة لنا. إنه مشروع قصير وطويل الأجل".

البرتغالي الشاب لعب دورًا رئيسيا في عودة فولام للدوري الإنجليزي الممتاز في 2021-22، حين سجل 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 36 مباراة وتوج بلقب بطولة القسم الثاني.

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