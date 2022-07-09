ليس فقط بسبب اهتمام سيتي.. أثليتك: برايتون ينوي تحسين عقد كوكوريا

يناقش برايتون حاليا فكرة تحسين تعاقد لاعبه مارك كوكوريا من أجل ضمان استمراره مع الفريق.

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية فإن المفاوضات بين برايتون وممثلي اللاعب مازالت في مراحلها الأولية.

وانضم كوكوريا إلى برايتون الموسم الماضي قادما من صفوف خيتافي وينتهي تعاقده بعد أربع سنوات.

وجاءت تلك الخطوة من برايتون لرغبة النادي في مكافأة اللاعب بعد تألقه خلال الموسم الماضي بدلا من الرد على اهتمام مانشستر سيتي.

وأشار التقرير إلى أن برايتون حتى الآن لم يتلق أي عروض لضم اللاعب الإسباني.

فيما يرغب برايتون في الحصول على 50 مليون يورو إن أراد سيتي ضم اللاعب.

وقال توني بلووم مالك النادي سابقا: "مارك لاعب رائع وشخص مذهل وكان رائعا في غرفة خل الملابس وفي مومه الأول معنا في الدوري الإنجليزي".

وأردف "نأمل للمزيد معه ولم نتلق أي عروض لضمه".

واستدرك "لكن لنكن واقعيين إن جاء عرضا لضمه وأعرب اللاعب عن رغبته في الرحيل فسوف يرحل لكننا لا نتوقع حدوث".

وأتم مالك برايتون "إن جاء له عرضا سوف نكر فيه لكن حتى حدوث ذلك فنحن نتطلع للمضي قدما".

وانضم كوكوريا صاحب الـ23 عاما إلى برايتون مقابل 15 مليون يورو وشارك في 38 مباراة مع الفريق سجل خلالهم هدفا وصنع اثنين.

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