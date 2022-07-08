لاعب سواريش السابق.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع صامويل لينو

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 19:17

كتب : FilGoal

صامويل لينو

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني تعاقده مع البرازيلي صامويل لينو جناح جيل فيسنتي البرتغالي، وذلك في بيان رسمي.

ووقع الجناح البرازيلي عقدا مدته 5 سنوات، بعد أن قضى 3 مواسم في الدوري البرتغالي.

وسبق لصامويل لينو التدرب تحت قيادة ريكاردو سواريش، مدرب الأهلي الحالي.

ولعب لينو 99 مباراة بقميص جيل فيسنتي، حيث سجل 26 هدفا وصنع 5.

وينشط لينو كجناح أيسر بصفة أساسية، ولكنه يمكنه اللعب على الطرفين.

واجتاز البرازيلي الكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

يذكر أن أتلتيكو أنهى موسمه الماضي في المركز الثالث وراء ريال مدريد وبرشلونة.

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صامويل لينو أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني جيل فيسنتي ريكاردو سواريش
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