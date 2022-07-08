لاعب سواريش السابق.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع صامويل لينو

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني تعاقده مع البرازيلي صامويل لينو جناح جيل فيسنتي البرتغالي، وذلك في بيان رسمي.

ووقع الجناح البرازيلي عقدا مدته 5 سنوات، بعد أن قضى 3 مواسم في الدوري البرتغالي.

وسبق لصامويل لينو التدرب تحت قيادة ريكاردو سواريش، مدرب الأهلي الحالي.

ولعب لينو 99 مباراة بقميص جيل فيسنتي، حيث سجل 26 هدفا وصنع 5.

وينشط لينو كجناح أيسر بصفة أساسية، ولكنه يمكنه اللعب على الطرفين.

واجتاز البرازيلي الكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

يذكر أن أتلتيكو أنهى موسمه الماضي في المركز الثالث وراء ريال مدريد وبرشلونة.

اقرأ أيضًا

إيهاب الكومي يرد على الانتقادات التي طالت اتحاد الكرة

الحكم النهائي في قضية فساد بلاتيني وبلاتر

بيدري يصبح وريث إنييستا رسميا

محاولة جديدة من يونايتد لضم ليساندرو مارتينيز