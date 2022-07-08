إيهاب الكومي عن جدولة ديون الزمالك: اتحاد الكرة يعامل كل الأندية بسواسية

رد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على الانتقادات التي طالت الجبلاية عقب جدولة ديون النادي الأبيض والمستحقات المتأخرة عليه من أجل السماح له بقيد اللاعبين.

وتحدث الكومي عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "الأمر ببساطة أن اتحاد الكرة يتعامل مع جميع الأندية بسواسية بداية من الأهلي والزمالك حتى أصغر ناد في الدرجة الرابعة".

وواصل "خلال الانتقالات الشتوية كان الزمالك موقوف من القيد لفترتين فلم يكن هناك مستحقات نطالب بها".

وأردف "وأرسل اتحاد الكرة خطابات للأندية مؤخرا وأبلغهم بعدم قدرة أي ناد على قيد لاعبين جدد إلا بعد دفع المستحقات الخاصة باتحاد الكرة أو يدفع جزء مع جدولة الباقي".

وأكمل الكومي "وأول من بدأ كان الأهلي بقدوم العامري فاروق نائب رئيس الأهلي وتم معرفة مستحقات الأهلي لدى الاتحاد والعكس وعمل مقص وتسديد المستحقات ثم المصري ثم أسوان في الدرجة الثانية".

وتابع عضو اتحاد الكرة حديثه "الزمالك تعامل باحترافية من خلال أحمد وأمير مرتضى منصور وكما فعل الأهلي وتم دفع جزء من المستحقات مع جدولة الديون وانتهى الأمر".

وشدد "الأهلي والزمالك قلاع رياضية كبيرة ولا يجب هدمهما فهما من يمثلان مصر في مختلف المحافل في دوري أبطال إفريقيا أو السوبر الإفريقي".

وأضاف "المنتخب يمرض حينما لا يستطيع أي من الأهلي والزمالك الوقوف على أقدامهما".

وأتم عضو اتحاد الكرة حديثه "فنحن في اتحاد الكرة نحافظ على الأهلي والزمالك والإسماعيلي وكل الأندية".

وأفاد اتحاد الكرة في وقت سابق "حضر مسؤولو نادي الزمالك لمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لتسوية المستحقات المتأخرة على النادي لدى الاتحاد".

وأوضح "تواجد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وقام مسؤولو الزمالك بدفع مبلغ مالي من قيمة المستحقات المتأخرة، كما تم الاتفاق على جدولة المبلغ المتبقي".

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