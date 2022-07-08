وريث إنييستا.. بيدري يغير رقم قميصه مع برشلونة

أعلن نادي برشلونة تغيير قميص لاعبه الشاب بيدرو جونزاليس لوبيز "بيدري" مع الفريق الموسم المقبل.

بيدري النادي : برشلونة برشلونة

وظهر بيدري مرتديا القميص رقم "8" خلال فيديو نشره النادي عبر تويتر للإعلان عن بداية جديدة للاعب.

وكان بيدري يحمل القميص رقم 16 بألوان البلاوجرانا منذ عودته للنادي بعد إعارة لاس بالماس صيف 2020.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الإسباني الشاب قطعة أساسية من تشكيل الفريق تحت قيادة رونالد كومان المدير الفني السابق.

وحظى بيدري على موسم استثنائي العام الماضي بعدما خاض معظم مباريات برشلونة الموسم الماضي، ثم لعب في صفوف منتخب إسبانيا ببطولة يورو 2020 ومنها إلى المنتخب الأولمبي الذي شارك في الأولمبياد لينهي الموسم بالمشاركة في 73 مباراة.

وتوج بيدري بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم "الفتى الذهبي" المقدمة من جريدة توتو سبورت الإيطالية.

وأصبح ثاني لاعب من برشلونة يتوج بالجائزة بعد ليونيل ميسي عام 2005.

الوريث الشرعي

منذ تألق بيدري مع النادي الكتالوني كثيرا ما يتم تشبيهه بأندريس إنييستا لاعب وسط ميدان برشلونة السابق.

وسبق وأن صرّح تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بالأمر من قبل: "الطريقة التي يفهم بها بيدري كرة القدم رائعة ومن الجميل مشاهدته، يذكرني كثيرا بـ إنييستا".

يذكر أنّ البرازيلي داني ألفيش أخر من ارتدى القميص رقم 8 مع برشلونة في النصف الثاني من الموسم الماضي.