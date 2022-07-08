تقرير هولندي: عرض محسن.. محاولة جديدة من يونايتد لضم ليساندرو مارتينيز

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 10:59

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - أياكس

قدم مانشستر يونايتد عرضا محسنا لأياكس من أجل إقناعه بضم مدافعه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" الهولندية أن يونايتد حسن عرضه لأياكس من 40 إلى 50 مليون يورو لضم مارتينيز.

وأشار التقرير إلى أن إدارة أياكس سوف تجتمع مساء اليوم الجمعة رفقة الطاقم الفني لتحديد إن كان بإمكانهم قبول العرض من عدمه.

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وأكد التقرير أن مارتينيز أعرب عن رغبته بالرحيل واتخاذ الخطوات التالية في مسيرته الكروية.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية ذكرت قبل عدة أيام أن يونايتد دخل في سباق ضم مارتينيز رفقة أرسنال وقدم عرضا لضمه مقابل 40 مليون يورو.

لكن أوضح التقرير آنذاك أن أياكس يرغب في الحصول على 50 مليون يورو.

ويستطيع مارتينيز اللعب كظهير أيسر كذلك وفي وسط الملعب وخاض مع أياكس 120 مباراة منذ الانضمام للفريق في 2019.

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