براءة بلاتيني وبلاتر من تهم الفساد

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 11:58

كتب : FilGoal

بلاتيني وبلاتر

برأت المحكمة السويسرية ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأووربي لـ كرة القدم السابق وجوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي السابق من تهم الفساد.

الثنائي واجه محاكمة حاسمة على خلفية قضايا عديدة أبرزها الفساد بعدما تم الكشف عن تحويل مالي بقيمة مليوني فرانك سويسري بداعي عمل بلاتيني استشاري للفيفا بين عامي 1998 لـ 2002.

وكان المحاكمة قد تأجلت في يونيو الماضي بعدما تعرض بلاتر لوعكة صحية خلالها.

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وبحسب "ديلي ميل" الإنجليزية حينها فإن بلاتر خلال المحاكمة أخبرهم أنه ليس على ما يرام قائلا: "لا أستطيع التنفس بشكل طبيعي. لا أرى نفسي قادرا على الإجابة".

وأكد لورينز إرني، محامي بلاترعلى ذلك قائلا: "موكلي يعاني من آلام في الصدر وصعوبة في التنفس".

ورغم التأجيل لم يتأخر القرار الصادر من المحكمة السويسرية وأعلنت قرارها في الثامن من يوليو -اليوم- كما كان مقررا.

كيف فتحت القضية؟

عام 2015 فتح المدعون السويسريون إجراءات جنائية ضد بلاتر قبل مداهمة الشرطة لمقر الفيفا في زيورخ.

وأُجري تحقيقا شاملا ليتم الكشف عن قضايا ابتزاز واختلاس وغسيل أموال لكن تكمن جوهر القضية والسبب الرئيسي لفتحها مبلغ المليوني يورو بين بلاتر وبلاتيني.

وتنحى بلاتر في أعقاب ذاك الحادث بعد أيام فقط من فوزه بالولاية الخامسة، تبعه نهاية حملة بلاتيني، وتم إيقافهما في وقت لاحق وتم منعهم من المشاركة رسميا في أي اتحاد مرتبط بكرة القدم من قبل لجنة الأخلاق في الفيفا.

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