تقرير مغربي: مدرب بترو أتليتكو بديل الركراكي في الوداد

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 18:09

كتب : FilGoal

ألكسندر سوزا

يخطط الوداد للتعاقد مع المدرب البرتغالي ألكسندر سوزا المدير الفني لبترو اتليتكو الأنجولي خلفا للمغربي وليد الركراكي.

وألمح الركراكي إلى رحيله عن الوداد عقب الفوز على الرجاء بهدفين دون رد ضمن ربع نهائي كأس العرش المغربي.

وفتح سعيد الناصري رئيس الوداد وفقا لموقع le 360 sport المغربي باب المفاوضات مع ألكسندر سانتوس لتولي المهمة خلفا للركراكي الذي يستعد للرحيل.

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وأوضح الموقع المغربي أن الركراكي يملك عرضين أحدهما من المنتخب المغربي والآخر من الدوري القطري.

البرتغالي سوزا خطف الأضواء بعدما قاد بترو أتليتكو إلى نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا وودع المسابقة على يد الوداد الذي حسم اللقب على حساب الأهلي بهدفين دون رد خلال المباراة النهائية التي اقيمت على ملعب محمد الخامس.

وكانت بعض التقارير المغربية قد أشارت إلى تولي وليد الركراكي مهمة مدرب المنتخب المغربي خلفا لخليلوزيتش الذي يواجه غضبا جماهيريا خلال الفترة الأخيرة.

الركراكي قاد الوداد لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي بهدفين دون رد.

كما حقق لقب الدوري المغربي برصيد 63 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الرجاء.

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الوداد المغربي بترو أتليتكو وليد الركراكي
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