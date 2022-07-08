رودريجو: كلمات صلاح عن الانتقام كانت الحافز للفوز بـ دوري أبطال أوروبا

أوضح رودريجو لاعب ريال مدريد أن تصريحات محمد صلاح جناح ليفربول عن الانتقام كان الحافز للفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على ليفربول في استاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسة باريس في الـ28 من شهر مايو الماضي بهدف دون رد في نهائي أبطال أوروبا سجله فينيسيوس جونيور.

وقال رودريجو في تصريحات لشبكة "ABC": "كلمات صلاح حفزتنا كثيرًا، وتصريحاته كانت بمثابة دافع بالنسبة لنا".

وأضاف "بذلنا مجهودا وعملا مضنيا للفوز بالكأس، من الممكن أن يحالفك الحظ ولكن ليس 3 مرات، أمام مانشستر سيتي كانوا أفضل منا، لكن في الدقائق الحاسمة نحن كنا أفضل واستحقينا التأهل".

وتابع "لقد رأيت تلك الدقائق الخمسة ضد مانشستر سيتي والهدفين الذي سجلتهما كثيرًا، والدي شاهدهما ألف مرة وكل مرة يبكي".

وعن الفوز بالجائزة الذهبية، أجاب رودريجو: "لما لا؟ يمكنني الفوز بها يوما ما".

رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء ذلك بعدما كان صلاح تحدث في أكثر من مرة قبل إقامة النهائي معربا عن رغبته في ملاقاة ريال مدريد وعدم تأهل مانشستر سيتي له.

وعقب انتصار ريال مدريد على سيتي وتأهل ليفربول نشر صلاح تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "لدينا نتيجة لنسويها".

وأعرب صلاح وقتها عن رغبته في الانتقام من ريال مدريد بعد إصابته أمامهم وهزيمته في نهائي دوري أبطال أوروبا 218 بثلاثة أهداف لهدف.

ريال مدريد يبقي عليه

وفي سياق منفصل، أعلن رودريجو جناح ريال مدريد نيته تجديد تعاقده مع الفريق الملكي.

وقال: "نعم سوف أجدد تعاقدي، ريال مدريد هو حلمي".

تفاصيل تجديد عقد رودريجو مع ريال مدريد.

وانضم اللاعب صاحب الـ21 عاما إلى ريال مدريد قادما من صفوف سانتوس في عام 2019.

وينتهي تعاقده الحالي مع اللوس بلانكوس في عام 2025.

ومنذ انضمامه للفريق خاض رودريجو مع ريال مدريد 108 مباراة سجل خلالهم 18 هدفا وصنع 21 آخرين.

وتوج رودريجو بالدوري الإسباني مرتين ومثلهما لكأس السوبر الإسباني ولقب وحيد لدوري أبطال أوروبا.

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