رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف رودريجو جوس لاعب ريال مدريد عن تفاصيل الحديث العابر الذي وقع بين زميله في الفريق لوكا مودريتش ومحمد صلاح نجم ليفربول.

وفاز ريال مدريد على ليفربول في استاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسة باريس في الـ28 من شهر مايو الماضي بهدف دون رد في نهائي أبطال أوروبا سجله فينيسيوس جونيور.

وتحدث اللاعب البرازيلي عبر بودكاست "بودباه" قائلا: "بعد نهائي دوري الأبطال وحينما كنا ننظم الممر الشرفي لليفربول كان صلاح حزينا".

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وأردف "ونظر مودريتش إليه وقال له: شكرا صلاح، حاول مرة أخرى في المرة المقبلة".

جاء ذلك بعدما كان صلاح تحدث في أكثر من مرة قبل إقامة النهائي معربا عن رغبته في ملاقاة ريال مدريد وعدم تأهل مانشستر سيتي له.

وعقب انتصار ريال مدريد على سيتي وتأهل ليفربول نشر صلاح تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "لدينا نتيجة لنسويها".

وأعرب صلاح وقتها عن رغبته في الانتقام من ريال مدريد بعد إصابته أمامهم وهزيمته في نهائي دوري أبطال أوروبا 218 بثلاثة أهداف لهدف.