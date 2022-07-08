على رأسهم أحداد.. تقرير مغربي: الرجاء يقرر الاستغناء عن 11 لاعبا

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 16:34

كتب : FilGoal

حميد أحداد يصل مع الرجاء إلى القاهرة لمواجهة الأهلي

قرر نادي الرجاء المغربي الاستغناء عن 11 لاعبا خلال الصيف بعد إعلان تولي فوزي البنزرتي قيادة الفريق.

وبحسب موقع le360 sport المغربي فإن اللاعبين المستبعدين هم أنس الزنيتي، محسن متولي، حميد أحداد، إلياس الحداد، الكونغوليين كاديما كابنجو وفابريس نجوما، بدر بولهرود وعبد الجليل جبيرة، زكرياء الوردي، عمر العرجون وأخيرا محمد الناهيري.

وكان أحداد قد انتقل إلى صفوف الرجاء الصيف الماضي قادما من الزمالك في صفقة قدرت بـ 100 ألف دولار بعد أن تنازل اللاعب عن مستحقاته لدى القلعة البيضاء.

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ولعب أحداد معارا من الزمالك إلى الرجاء موسم 2020-21 قبل أن ينتقل بشكل كامل بعد نهاية الموسم.

ثورة البنزرتي

وعاد فوزي البنزرتي لتولي تدريب الرجاء بعد 8 سنوات من تجربته الأولى مع الفريق المغربي.

البنزرتي يتولى حاليا قيادة أهلي بنغازي الليبي الشهر الجاري خلال منافسات الدور النهائي من الدوري ومسابقة الكأس.

وأعلن الرجاء عودة البنزرتي لقيادته بشكل رسمي دون أن يوضح ما إذا كان سيتسلم زمام الأمور حاليا أم سينتظر حتى نهاية مهمته مع أهلي بنغازي.

وكان موقع ذاته قد أشار إلى اتفاق البنزرتي مع إدارة الرجاء بعد نهاية مهمته مع أهلي بنغازي.

أهلي بنغازي قد أعلن الأسبوع الماضي تعاقده مع البنزرتي ليقود الفريق خلال مرحلة الأدوار النهائية في الدوري ومسابقة الكأس.

وسيتولى البنزرتي تدريب الرجاء خلفا للمدرب المغربي رشيد الطاوسي.

البنزرتي سبق وأن قاد فريق الرجاء عام 2013 إلى نهائي كأس العالم للأندية وخسره أمام بايرن ميونيخ.

وتولى البنزرتي البالغ من العمر 72 عاما تدريب العديد من الأندية التونسية والعربية مثل الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي، وأيضا الوداد المغربي والرجاء، وكذلك منتخبي تونس وليبيا.

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