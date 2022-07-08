"عشت حلمي".. جاك ويلشير يعلن اعتزاله في سن الـ30

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 14:02

كتب : FilGoal

أرسنال - تشيلسي جاك ويلشير

أعلن جاك ويلشير لاعب خط وسط أرسنال السابق اعتزاله رسميا اليوم الجمعة في سن الـ30.

جاك ويلشير

النادي : بورنموث

جاء ذلك عبر منشور له في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقال: "لقد كانت رحلة لا تصدق مليئة بالعديد من اللحظات التي أشعر بالفخر لاختبارها".

وواصل "من فتى صغير يلعب بالكرة في الحديقة لارتداء شارة قيادة فريقي أرسنال واللعب لبلدي في كأس العالم".

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وأكمل "لقد عشت حلم، في الواقع كان من الصعب تقبل انهيار مسيرتي في السنوات الأخيرة نتيجة لأسباب خارجة عن إرادتي رغم شعوري بأنني لدي المزيد لأقدمه".

ولعب ويلشير 182 مباراة في الدوري الإنجليزي وارتدى قميص منتخب إنجلترا 34 مرة.

وبدأ ويلشير مسيرته في أرسنال وأعير منه لبولتون في عام 2010 قبل صعوده للفريق الأول.

وانتقل في 2016 معارا إلى بورنموث ثم نهائيا إلى وست هام.

وعاد ويلشير إلى بورنموث وظل بدون ناد إلى أن انضم في شهر فبراير الماضي لفريق آرهوس الدنماركي.

وخلال مسيرته من شباب أرسنال وحتى النهاية لعب ويلشير 303 مباراة على مستوى الأندية سجل خلالهم 20 هدفا وصنع 43 آخرين.

ولم يعلن ويلشير عن خطوته المقبلة فيما ذكرت بعض التقارير الصحفية أنه قد يصبح مدربا في أكاديمية أرسنال.

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