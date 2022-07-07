كرة سلة - مصر تطلب استضافة المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم
الخميس، 07 يوليه 2022 - 18:13
كتب : هاني العوضي
أرسل الاتحاد المصري لكرة السلة خطابا للاتحاد الدولي للعبة يطلب فيه استضافة المرحلة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والمقرر إقامتها في شهر فبراير من عام 2023.
وكانت مصر قد استضافت المرحلة الثانية من التصفيات والتي أقيمت على صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية.
وتأهل منتخب مصر للمرحلة الأخيرة من التصفيات بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقا على الكونغو الديمقراطية التي جاءت في وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط، والسنغال التي حلت ثالثا برصيد 9 نقاط.
ويتواجد منتخب مصر في المرحلة النهائية من التصفيات في مجموعة تضم كل من: جنوب السودان، تونس، الكونغو الديمقراطية، السنغال، والكاميرون، على أن يتأهل منتخبين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.
وتأهل منتخب مصر بنقاطه السابقة إلى هذه المجموعة النهائية (11 نقطة)، في المركز الثاني خلف جنوب السودان (12 نقطة).
وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في المرحلة الأخيرة على النحو التالي:
الجمعة 26 أغسطس 2022 ضد تونس
السبت 27 أغسطس 2022 ضد الكاميرون
الأحد 28 أغسطس 2022 ضد جنوب السودان
الجمعة 24 فبراير 2023 ضد تونس
السبت 25 فبراير 2023 ضد الكاميرون
الأحد 26 فبراير 2023 ضد جنوب السودان
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