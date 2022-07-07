ميلان يضم جونيور ميسياس بشكل نهائي

واصل البرازيلي جونيور ميسياس حلمه، وأعلن ميلان ضمه بشكل نهائي قادما كروتوني حتى صيف 2024.

وقضى الجناح البرازيلي الموسم الماضي معارا لميلان مقابل 2.4 مليون يورو وساهم في حصد الفريق للقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما.

وبحسب تقارير إيطالية فأن ميسياس انضم للروسونيري مقابل 4.5 مليون يورو.

وخاض البرازيلي البالغ 31 عاما 32 مباراة في جميع المسابقات وسجل 6 أهداف وصنع 3.

أول أهدافه ميسياس مع ميلان جاءت في شباك أتليتكو مدريد وقادت الروسونيري لتحقيق فوزه الأول في دوري الأبطال لأول مرة منذ 7 سنوات من الغياب.

ميسياس تدرج في صفوف فريق الشباب لكروزيرو لكنه لم يكمل مسيرته مع الفريق.

في 2011 سافر إلى إيطاليا من أجل العمل على كسب عيشه، فعمل رفقة شقيقه في رفع الطوب ومن ثم العمل في توصيل الأجهزة الكهربائية.

انضم لصفوف أحد الفرق على سبيل الهواية ومنه تلقى عرضا للانضمام لأحد فرق الدرجة الخامسة لفريق "كاسال" عام 2015.

قاد الفريق للتأهل للدرجة الرابعة في 2019 انتقل لصفوف كروتوني في الدرجة الثانية الإيطالية.

ساهم في صعود الفريق للدوري الإيطالي، وفي موسم 2020-2021 سجل 9 أهداف في 36 مباراة، ليحظى باهتمام ميلان وينضم في اليوم الأخير من الميركاتو.

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