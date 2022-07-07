مهلا يا كاتب التاريخ.. أنس جابر الأولى عربيا إلى نهائي ويمبيلدون

الخميس، 07 يوليه 2022 - 16:21

كتب : FilGoal

أنس جابر - تنس

تأهلت التونسية أنس جابر إلى نهائي بطولة ويمبيلدون بعد الفوز على تاتيانا ماريا في نصف نهائي البطولة.

وأصبحت أنس (27 عاما) أول عربية تصل إلى نهائي جراند سلام بعد تخطي المصنفة الـ46 عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة.

وبدأت جابر المباراة بفوز مستحق للمجموعة الأولى بنتيجة (6-2).

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لتتصعب المهمة وتخسر المجموعة الثانية بنتيجة (6-3).

لتعود وتحسم المجموعة الثالثة والأخيرة بنتيجة (6-1).

وتواجه جابر في نهائي البطولة الفائز من الكازخية إيلينا ريباكينا والرومانية سيمونا هاليب.

ووصلت جابر إلى هذه المرحلة بعدما فازت على التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 66 في ربع النهائي.

وكانت جابر قد تقدمت إلى المركز الثاني مؤخرا في التصنيف العالمي لتحطم الرقم العربي والإفريقي المسجل باسمها بالوصول لأفضل مركز في التصنيف العالمي.

ورفعت التونسية صاحبة الـ 27 عاما رصيدها إلى 4340 نقطة.

وكتبت أنس جابر التاريخ في الشهر الماضي بعدما حققت لقب بطولة مدريد ذات الـ 1000 نقطة.

وباتت أنس وقتها أول عربية أو إفريقية تفوز بإحدى بطولات الماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

وكان ذلك قبل أن تضيف البطلة التونسي لقب الماسترز الثاني في تاريخها بحصد بطولة برلين المفتوحة.

واستطاعت قبل 10 سنوات أنس جابر اقتناص لقبها الأول حين فازت ببطولة رولان جاروس للناشئات.

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