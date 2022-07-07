عودة عبد القادر إلى تدريبات الأهلي.. والكشف عن موقفه من المشاركة أمام فيوتشر

عاد أحمد عبد القادر لاعب وسط الأهلي إلى التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق: "عبد القادر تعافى من إصابته في العضلة الأمامية بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي نفذه خلال الفترة الماضية".

وأوضح "عبد القادر جاهز طبيا لمباراة الفريق المقبلة أمام فيوتشر".

واختتم "تبقى مشاركته وفقا لرؤية الجهاز الفني".

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس.

ويخوض الأهلي مرانه في إطار الاستعدادات لمواجهة فيوتشر في الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.

وتعادل الأهلي مع الجونة دون أهداف، في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع للدوري المصري الممتاز.

وكانت هذه ثاني مباريات المدرب الجديد ريكاردو سواريش، بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي (2020-2021).

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