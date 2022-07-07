الولاية الثانية.. فوزي البنزرتي مدربا للرجاء المغربي

الخميس، 07 يوليه 2022 - 23:17

كتب : FilGoal

البنزرتي

عاد فوزي البنزرتي لتولي تدريب الرجاء بعد 8 سنوات من تجربته الأولى مع الفريق المغربي.

البنزرتي يتولى حاليا قيادة أهلي بنغازي الليبي الشهر الجاري خلال منافسات الدور النهائي من الدوري ومسابقة الكأس.

وأعلن الرجاء عودة البنزرتي لقيادته بشكل رسمي دون أن يوضح ما إذا كان سيتسلم زمام الأمور حاليا أم سينتظر حتى نهاية مهمته مع أهلي بنغازي.

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وكان موقع le360 sport المغربي قد أشار إلى اتفاق البنزرتي مع إدارة الرجاء بعد نهاية مهمته مع أهلي بنغازي.

أهلي بنغازي قد أعلن الأسبوع الماضي تعاقده مع البنزرتي ليقود الفريق خلال مرحلة الأدوار النهائية في الدوري ومسابقة الكأس.

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وسيتولى البنزرتي تدريب الرجاء خلفا للمدرب المغربي رشيد الطاوسي.

البنزرتي سبق وأن قاد فريق الرجاء عام 2013 إلى نهائي كأس العالم للأندية وخسره أمام بايرن ميونيخ.

وتولى البنزرتي البالغ من العمر 72 عاما تدريب العديد من الأندية التونسية والعربية مثل الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي، وأيضا الوداد المغربي والرجاء، وكذلك منتخبي تونس وليبيا.

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