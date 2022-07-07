المغامرة الثالثة في أوروبا.. جاكسون موليكا يرتدي قميص بيشكتاش

الخميس، 07 يوليه 2022 - 22:21

كتب : محمود حمدي

موليكا

سيخوض المهاجم الدولي الكونغولي جاكسون موليكا مغامرته الثالثة في الملاعب الأوروبية بقميص بيشكتاش التركي.

جاكسون موليكا

النادي : ستاندار لييج

وأعلن بيشكتاش تعاقده رسميا مع مهاجم مازيمبي السابق قادما من صفوف ستاندر دو لييج البلجيكي.

وكشف بيشكتاش عن تعاقده مع موليكا مقابل 3 ملايين و350 ألف يورو في عقد لمدة 5 سنوات.

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وأضاف أن موليكا سيحصل على مليون يورو كراتب سنوي بداية من الموسم المقبل 2022-2023.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق تعطل صفقة انضمام موليكا لـ بيرنلي بسبب تصريح العمل وتفاوض بيشكتاش لضمه. (من هنا)

وكان بيرنلي قد اتفق مع ستاندر دو لييج البلجيكي على ضم موليكا مقابل 4 ملايين يورو.

وأعلن نادي بيشكتاش أمس الأربعاء، الدخول في مفاوضات رسمية لضم جاكسون موليكا، وبدأت المحادثات مع اللاعب وناديه قبل ان يحسم الصفقة بشكل رسمي.

ولعب موليكا معارًا لـ قاسم باشا التركي خلال الدور الثاني للموسم الماضي وتألق في صفوفه مسجلًا 12 هدفًا في 14 مباراة بالدوري التركي.

موليكا (22 عامًا) برز بشدة في طلع مسيرته مع مازيمبي، لينتقل إلى ستاندر دو لييج البلجيكي عام 2020 مليوني يورو.

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