المزيد من الغموض.. تيليجراف: رونالدو لن يسافر مع مانشستر يونايتد لجولته التحضيرية

الخميس، 07 يوليه 2022 - 19:52

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

لن يسافر كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد إلى بانكوك عاصمة تايلاند لخوض الجولة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ووفقا لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية في تقرير نُشر اليوم الخميس فإن يونايتد قرر إعطاء رونالدو مزيدا من الوقت لمواجهة مشاكل عائلته الشخصية.

يأتي ذلك في ظل الغموض الذي يحيط حول مستقبل رونالدو في ظل طلبه الرحيل عن النادي خلال الصيف الجاري.

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ووفقا للتقارير الصحفية فإن يونايتد يرغب في بقاء رونالدو الممتد تعاقده لعام 2023 لكن إدارة النادي بدأت تتقبل مؤخرا فكرة رحيله.

ومنذ عودة يونايتد للتدريبات الإثنين الماضي لم يظهر رونالدو في المران حتى الآن.

وسيلتقي يونايتد مع منافسه ليفربول في الـ12 من شهر يوليو الجاري وديا في بانكوك.

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