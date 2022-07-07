مران الأهلي - طاهر يخوض جلسة تأهيل.. وسواريش يقود تدريبات خاصة للمدافعين

الخميس، 07 يوليه 2022 - 18:37

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

أجرى بيدرو جيماريش مخطط الأحمال بالجهاز الفني لفريق النادي الأهلي فقرات بدنية متنوعة مع بداية المران الجماعي للفريق، الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد مخطط الأحمال اللاعبين في تدريبات الجري، قبل أن يؤدي اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية بالكرة.

واكتفى طاهر محمد طاهر جناح الأهلي بأداء جلسة تأهيل منفرد في صالة الألعاب الرياضية على هامش المران الجماعي.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق: "طاهر اشتكى من كدمة في الركبة تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة الجونة الأخيرة في الدوري الممتاز".

ومن المقرر أن يخضع طاهر لفحص طبي قبل مران الغد، لتحديد مدى تعافيه وإمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية.

وقاد ريكاردو سواريش المدير الفني للشياطين الحمر مرانا خاصا للمدافعين بمعاونة ماوريسيو فاش المدرب المساعد.

وحرص سواريش على تخصيص هذا المران المنفرد للمدافعين على هامش المران الجماعي، لتنفيذ بعض التعليمات الفنية والتكتيكية المحددة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس.

أيضا شهد المران انتظام أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية بعد نهاية برنامجه التأهيلي. (طالع التفاصيل)

ويخوض الأهلي تدريباته في إطار الاستعدادات لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.

وتعادل الأهلي مع الجونة دون أهداف، في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع للدوري المصري الممتاز.

وكانت هذه ثاني مباريات المدرب الجديد ريكاردو سواريش، بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي (2020-2021).

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