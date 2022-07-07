ليفربول يجدد تعاقد جو جوميز بعقد طويل الأمد

الخميس، 07 يوليه 2022 - 18:15

كتب : FilGoal

جو جوميز وماتيب

أعلن ليفربول اليوم الخميس رسميا تجديد تعاقد مدافعه جو جوميز بعقد طويل الأمد.

جو جوميز

النادي : ليفربول

ليفربول

وذكرت التقارير الصحفية أن العقد الجديد سينتهي في عام 2027.

وانضم جوميز إلى ليفربول قادما من تشارلتون أثليتك في عام 2015 ومنذ ذلك الحين شارك مع الفريق في 142 مباراة وتوج معه بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس العالم للأندية.

وتحدث جوميز لموقع ليفربول الرسمي قائلا: "هذه لحظة خاصة لي ولعائلتي هذا حلم آخر كنت أحلم به كطفل ولا أعتبره أمرا مفروغا منه".

وواصل اللاعب الإنجليزي حديثه "إنه مكان لا يصدق لأتواجد فيه ربما يكون أحد أفضل الأندية إن لم يكن أفضلها في العالم حاليا، كانت فرصة تجديد تعاقدي قرارا سهلا".

وأكمل "لقد كنت هنا لسنوات طويلة ولكنني مازلت أشعر بالشباب وأفضل السنوات مازالت تنتظرني ولدي المزيد لأتعلمه".

وأردف جوميز "أعتقد أن لدي هنا إمكانية للقيام بذلك في ظل وجود المدرب والطاقم الفني من حولي وزملائي في الفريق للتأكد من أن أفضل السنوات المقبلة".

وتابع "أعتقد أننا كمجموعة فإن السماء هي الحد الأقصى لنا نريد أن نحقق نتائج أفضل من الموسم الماضي ونهدف للفوز بكل شيء".

وأردف "لدينا بالتأكيد القدرة على القيام بذلك والأمر فقط يتعلق بأخذ كل مباراة على حدى كما فعلنا في الموسم الماضي وكوننا صادقين مع أنفسنا ونلعب بالطريقة التي يريدها المدرب".

وأتم جوميز حديثه "من الذي يقول إننا لا نستطيع الاستمرار في تحقيق أفضل مما حققناه الموسم الماضي؟".

وكان ليفربول توج الموسم الماضي بكأس الاتحاد والرابطة في إنجلترا وخسر الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي وهُزم في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

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