ليفربول يوضح موقفه من ضم أسينسيو

نفى نادي ليفربول اهتمامه بضم ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، حسب جريدة ليفربول إيكو.

إدارة ليفربول أوضحت في أكثر من مناسبة أن الفريق لن يبرم صفقات جديدة هذا الصيف.

وقال مصدر من نادي ليفربول لجريدة إيكو إن التقارير التي تربط الحمر بأسينسيو ليست صحيحة.

وأضاف أن ليفربول ليس مهتما بالتعاقد مع اللاعب الإسباني.

كما نفى أن يكون ليفربول مهتما بضم رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي، ووصف تقارير اهتمام ناديه بلاعبه السابق بالهراء التام.

ولا يخطط ليفربول للتعاقد مع لاعب خط وسط جديد قبل عام 2023.

وتعاقد ليفربول هذا الصيف مع الثلاثي، داروين نونيز من بنفيكا، وكالفن رامزي من أبردين الاسكتلندي وفابيو كارفايو من فولام.

فيما غادر كل من ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ وتاكومي مينامينو إلى موناكو وديفوك أوريجي نحو ميلان.

أبرز ما نجح فيه ليفربول هذا الصيف، هو نجاحه في تمديد عقد نجمه الأبرز خلال السنوات الـ5 الأخيرة، محمد صلاح.

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قبل أسابيع، ذكرت تقارير إسبانية أن ليفربول قدم عرضا من أجل ضم الإسباني ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد هذا الصيف.

وأفادت جريدة سبورت أن ليفربول مهتم بالتعاقد مع جناح ريال مدريد البالغ من العمر 26 عاما.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد مستعد للتخلي عن أسينسيو مقابل 60 مليون يورو هذا الصيف، علما بأنه عقده به شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو.

وأوضح تقرير سبورت أن ليفربول سيجد منافسة من عديد الأندية التي تريد ضم الإسباني الدولي، مثل أرسنال وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند ويوفنتوس وميلان وباريس سان جيرمان.

ويبدو أن أسينسيو لا يريد الاستمرار إذا لم ينل زيادة في راتبه بعد سنوات عديدة في الفريق، فراتبه لم يصل إلى 5 ملايين يورو سنويا، رغم أن بعض لاعبي الفريق يبلغ راتبهم ضعف راتبه.

أسينسيو سجل 49 مرة هدفا وصنع 24 في 235 مباراة للفريق الملكي.

وفتح أسينسيو باب التكهنات حول مستقبله مع الفريق الملكي في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

وقال أسينسيو في مؤتمر صحفي الشهر الماضي: "ثقة المدرب والانتظام في اللعب أمران مهمان بالنسبة لي، هذا ما أريده في السنوات القادمة".

وأضاف "صحيح أنني لعبت ريال مدريد بانتظام لجزء كبير من الموسم، لكنني أريد ألا تكون هذه الاستمرارية لعدة أشهر فقط، ولكن للموسم بأكمله".

وتابع "التجديد أو الرحيل؟ هناك خيار البقاء مع ريال مدريد للموسم المتبقي من عقدي".

وأكمل البالغ من العمر 28 عاما "لم أتحدث مع إدارة ريال مدريد بعد، سنفعل ذلك بعد فترة التوقف الدولية".

أسينسيو توج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في الموسم المنقضي.

وشارك أسينسيو في الموسم الماضي مع ريال مدريد في 42 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا ليكون الأعلى تهديفيا له منذ انضمامه للفريق كما تمكن من صناعة هدفين آخرين.

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