ليفربول يوضح موقفه من ضم أسينسيو

الخميس، 07 يوليه 2022 - 15:09

كتب : FilGoal

ريال مدريد - ليفربول - أسينسيو - ديوجو جوتا

نفى نادي ليفربول اهتمامه بضم ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، حسب جريدة ليفربول إيكو.

إدارة ليفربول أوضحت في أكثر من مناسبة أن الفريق لن يبرم صفقات جديدة هذا الصيف.

وقال مصدر من نادي ليفربول لجريدة إيكو إن التقارير التي تربط الحمر بأسينسيو ليست صحيحة.

أخبار متعلقة
كادينا كوبي: نادال يريد المخاطرة وخوض نصف نهائي ويمبلدون رغم الإصابة سكاي: يونايتد سيدرس العروض المقدمة لـ كريستيانو رونالدو.. وتشيلسي مهتم على غير المتوقع.. سبورت: ريال مدريد يقدم عرضا لـ سيبايوس للتجديد بيلد تكشف جديد مفاوضات بايرن مع يوفنتوس حول دي ليخت

وأضاف أن ليفربول ليس مهتما بالتعاقد مع اللاعب الإسباني.

كما نفى أن يكون ليفربول مهتما بضم رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي، ووصف تقارير اهتمام ناديه بلاعبه السابق بالهراء التام.

ولا يخطط ليفربول للتعاقد مع لاعب خط وسط جديد قبل عام 2023.

وتعاقد ليفربول هذا الصيف مع الثلاثي، داروين نونيز من بنفيكا، وكالفن رامزي من أبردين الاسكتلندي وفابيو كارفايو من فولام.

فيما غادر كل من ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ وتاكومي مينامينو إلى موناكو وديفوك أوريجي نحو ميلان.

أبرز ما نجح فيه ليفربول هذا الصيف، هو نجاحه في تمديد عقد نجمه الأبرز خلال السنوات الـ5 الأخيرة، محمد صلاح.

قبل أسابيع، ذكرت تقارير إسبانية أن ليفربول قدم عرضا من أجل ضم الإسباني ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد هذا الصيف.

وأفادت جريدة سبورت أن ليفربول مهتم بالتعاقد مع جناح ريال مدريد البالغ من العمر 26 عاما.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد مستعد للتخلي عن أسينسيو مقابل 60 مليون يورو هذا الصيف، علما بأنه عقده به شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو.

وأوضح تقرير سبورت أن ليفربول سيجد منافسة من عديد الأندية التي تريد ضم الإسباني الدولي، مثل أرسنال وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند ويوفنتوس وميلان وباريس سان جيرمان.

ويبدو أن أسينسيو لا يريد الاستمرار إذا لم ينل زيادة في راتبه بعد سنوات عديدة في الفريق، فراتبه لم يصل إلى 5 ملايين يورو سنويا، رغم أن بعض لاعبي الفريق يبلغ راتبهم ضعف راتبه.

أسينسيو سجل 49 مرة هدفا وصنع 24 في 235 مباراة للفريق الملكي.

وفتح أسينسيو باب التكهنات حول مستقبله مع الفريق الملكي في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

وقال أسينسيو في مؤتمر صحفي الشهر الماضي: "ثقة المدرب والانتظام في اللعب أمران مهمان بالنسبة لي، هذا ما أريده في السنوات القادمة".

وأضاف "صحيح أنني لعبت ريال مدريد بانتظام لجزء كبير من الموسم، لكنني أريد ألا تكون هذه الاستمرارية لعدة أشهر فقط، ولكن للموسم بأكمله".

وتابع "التجديد أو الرحيل؟ هناك خيار البقاء مع ريال مدريد للموسم المتبقي من عقدي".

وأكمل البالغ من العمر 28 عاما "لم أتحدث مع إدارة ريال مدريد بعد، سنفعل ذلك بعد فترة التوقف الدولية".

أسينسيو توج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في الموسم المنقضي.

وشارك أسينسيو في الموسم الماضي مع ريال مدريد في 42 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا ليكون الأعلى تهديفيا له منذ انضمامه للفريق كما تمكن من صناعة هدفين آخرين.

اقرأ أيضا:

هل يفك غزل المحلة عقدته التاريخية أمام فيوتشر

نظرة مختلفة لإنجازات مصر في دورة المتوسط

طلعت يوسف يعود للدوري المصري

وكيل ميكيسوني يتحدث عن مستقبل الموزمبيقي

صفقة تحدد مستقبل مصطفى محمد

ليفربول ماركو أسينسيو ريال مدريد محمد صلاح
نرشح لكم
سكاي: يونايتد سيدرس العروض المقدمة لـ كريستيانو رونالدو.. وتشيلسي مهتم اقترب رحيل رافينيا؟ ليدز يونايتد يتعاقد مع الكولومبي سينيستيرا الصفقة الأولى.. ليدز يضم مدافع منتخب أمريكا إندبندت: تشيلسي توصل لاتفاق نهائي مع سيتي بشأن سترلينج بعد سنوات من التجارب الفاشلة.. هل يكون ريتشارلسون خير بديل لـ كين في توتنام سيلعب حتى الـ38.. وست هام يمدد عقد فابيانسكي بعد ويليامز.. غانا تفوز بخدمات طارق لامبتي و4 آخرين مدافع مانشستر يونايتد الجديد: أعرف تين هاج جيدا.. وهذا وعدي للجماهير
أخر الأخبار
لابورتا يرد على "برشلونة سيختفي خلال عامين".. ويكشف عن ورقة حلم طفولة كريستينسن 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
مهلا يا كاتب التاريخ.. أنس جابر الأولى عربيا إلى نهائي ويمبيلدون 17 دقيقة | رياضات أخرى
نادي زد يختتم اختبارات الناشئين السنوية ويشيد بالإقبال الكبير 19 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: تشيلسي يدخل سباق ضم دي يونج 48 دقيقة | ميركاتو
ليفربول يوضح موقفه من ضم أسينسيو ساعة | الدوري الإنجليزي
كادينا كوبي: نادال يريد المخاطرة وخوض نصف نهائي ويمبلدون رغم الإصابة ساعة | رياضات أخرى
كرة يد - الأهلي يضم نانتس لمدة موسمين ساعة | كرة يد
على غير المتوقع.. سبورت: ريال مدريد يقدم عرضا لـ سيبايوس للتجديد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة 4 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن