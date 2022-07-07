سكاي: يونايتد سيدرس العروض المقدمة لـ كريستيانو رونالدو.. وتشيلسي مهتم

بعدما كان موقف مانشستر يونايتد الواضح هو عدم النية في بيع كريستيانو رونالدو هذا الصيف.. تحولت الأمور وأصبح النادي مضطرا للاستماع للعروض التي قد تصل للنجم المخضرم.

ويبدو أن الانفصال بين مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو أصبح وشيكا، فقد غاب النجم البرتغالي عن تدريبات الشياطين الحمر لليوم الرابع على التوالي.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس يوم الخميس أن مانشستر يونايتد على استعداد للاستماع إلى العروض المتوقع وصولها لرونالدو.

وأوضح التقرير أن خورخي مينديز وكيل رونالدو كان يحاول بيع نجمه لبعض الأندية خلال الأيام الأخيرة.

وذكر تقرير سكاي أن تود بويلي مالك نادي تشيلسي التقى بمينديز في الأيام القليلة الماضية في مناقشة حول إمكانية انضمام الدون للزرق.

وكان من المفترض أن يعود رونالدو لمقر النادي يوم الإثنين بعدما حصل على راحة أطول لمشاركته في فترة التوقف الدولي الشهر الماضي.

لكنه غاب يوم الإثنين لأسباب عائلية بينما ظهر في مقر تدريبات البرتغال في مساء اليوم نفسه، وواصل الغياب يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس.

كما تحوم الشكوك حول إمكانية سفر كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد مع الفريق إلى آسيا في الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

ويسافر فريق يونايتد إلى تايلاند وأستراليا يوم الجمعة لخوض مباريات ودية يستعد بها للموسم الجديد وسط شكوك تحيط بمستقبل البرتغالي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي مانشستر يونايتد لا يعلم هل سيسافر رونالدو مع الفريق يوم الجمعة في جولة يونايتد التحضيرية للموسم الجديد بتايلاند وأستراليا أم لا.

وأفاد النادي في بيان نشرته جريدة مانشستر إيفنينج نيوز صباح الإثنين أن كريستيانو لن يعود إلى التدريبات يوم الإثنين كما كان محددا، وذلك لأسباب عائلية".

وأضاف البيان أن النادي تفهم اعتذار رونالدو عن عدم الحضور في الموعد المحدد سلفا.

وفي مساء يوم الإثنين ظهر كريستيانو في مقر تدريبات منتخب البرتغالي في لشبونة، وذلك ليبدأ الإعداد للموسم الجديد.

وكان تقرير من صحيفة ذا تايمز قد أشار إلى أن رونالدو قد طلب من إدارة مانشستر يونايتد مناقشة العروض التي ستصله والموافقة في حال وصول عرض مرضي.

ووفقا لتقارير أخرى فإن إدارة مانشستر يونايتد من جانبها رفضت فكرة رحيل رونالدو بشكل تام وتمسكت ببقائه في الموسم المقبل وحتى نهاية تعاقده مع الفريق.

وكان اسم رونالدو قد ارتبط بأكثر من فريق للتعاقد معه في الموسم المقبل على رأسهم بايرن ميونيخ وروما، كما انتشرت بعض التقارير التي أشارت إلى أن ملاك نادي تشيلسي الجدد قد تحدثوا مع ممثليه.

وفقا لـ ذا تايمز فإن رغبة رونالدو في الرحيل تأتي بسبب رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا بشكل أساسي خلال المواسم المتبقية في مسيرته وهو ما لن يتحقق في مانشستر يونايتد بالموسم المقبل بسبب احتلاله للمركز السادس في الدوري الإنجليزي وهو ما يؤهل للدوري الأوروبي.

النجم البرتغالي كان قد عاد لمانشستر يونايتد في بداية الموسم الماضي بعد 13 عاما من رحيله عن الفريق.

وشارك رونالدو مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الماضي في 38 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 أهداف.

ويملك رونالدو عقدا مع يونايتد مستمر لنهاية الموسم المقبل.

رحيل رونالدو قد يؤثر على خطط المدرب الجديد للفريق إريك تين هاج والذي يبحث بشكل أساسي عن تعزيز وسط الملعب ومركز الظهير الأيمن.

التقارير أشارت إلى أن رونالدو كان قد تحدث مع تين هاج ويشعر بالسعادة لوجوده ولكنه محبط بسبب عدم بحث النادي عن صفقات كبرى حتى الآن.

وفي حالة رحيل لاعب يوفنتوس السابق قد يدخل مانشستر يونايتد سوق الانتقالات للبحث عن لاعب في مركز المهاجم الصريح.

وفقا للتقارير فإن مانشستر يونايتد قد أنهى صفقة ايريل مالاسيا ظهير أيمن فيينورد، كما اقترب النادي من التعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة.

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