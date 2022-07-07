اقترب رحيل رافينيا؟ ليدز يونايتد يتعاقد مع الكولومبي سينيستيرا

الخميس، 07 يوليه 2022 - 14:31

كتب : FilGoal

لويس سينيسترا - ليدز يونايتد

أعلن ليدز يونايتد الإنجليزي عن تعاقده مع الكولومبي لويس سينيستيرا قادمًا من فينورد روتردام الهولندي.

ووقّع سينيستيرا على عقدٍ يربطه بـ ليدز يونايتد حتى عام 2026.

وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 25 مليون يورو وفقًا لـ فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي، بالإضافة إلى متغيرات.

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وبات سينيستيرا سادس صفقة صيفية لـ ليدز يونايتد بعد مارك روكا، وبريندين آرونسين، وتيلر آدامز، وراسموس كريستينسن، وداركو جيابي.

وتأتي صفقة الجناح الكولومبي سينيستيرا في وقتٍ تتصارع فيه عدة أندية للظفر بخدمات الجناح البرازيلي رافينيا القريب من مغادرة الفريق.

ويبلغ سينيستيرا 23 عامًا وقضى 4 سنوات في صفوف فينورد منذ انتقاله إليه قادمًا من أونسي كالداس الكولومبي مقابل مليوني يورو.

وخاض سينيستيرا 113 مباراة بقميص فينورد، سجل خلالها 35 هدفا وصنع 29.

وقاد سينيستيرا فريقه السابق فينورد لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي الذي خسره الفريق أمام روما بهدف دون رد.

وتواجد سينيستيرا ضمن الفريق المثالي لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، كما حصد جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وخاض سينيستيرا 5 مباريات دولية بقميص منتخب كولومبيا، آخرها في مارس الماضي.

وبات سينيستيرا ثاني لاعب كولومبي في تاريخ ليدز يونايتد بعد الحارس دافيد جونزاليس الذي مثّل الفريق في 2011.

وأنهى ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بالمركز 17، بفارق 3 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ويخوض ليدز أولى مبارياته الودية في فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم الخميس في مواجهة بلاكبول.

كما يواجه كريستال بالاس وكالياري وديًا، قبل أن يفتتح موسمه يوم 6 أغسطس بمواجهة ولفرهامبتون واندررز في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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