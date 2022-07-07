أمم إفريقيا للسيدات - صدمة.. نيجيريا تفقد خدمات عزيزات أوشوالا

استبعدت عزيزات أوشوالا لاعبة برشلونة عن منافسات بطولة أمم إفريقيا للسيدات مع منتخب نيجيريا للإصابة.

وتعرضت عزيرات للإصابة خلال المباراة التي جمعت بين نيجيريا أمام جنوب إفريقيا من المسابقة المقامة في المغرب.

وأكد الاتحاد النيجيري لكرة القدم ذلك على حسابه على "تويتر"، وكتب: "أخبار حزينة من معسكر سوبر فالكونز، عزيرات أوشوالا خارج بطولة أمم إفريقيا للسيدات".

وأضاف "تعاني من إجهاد في أربطة الركبة من الدرجة الثانية، ومن المقرر أن تعود إلى إسبانيا الخميس".

وخسر منتخب نيجيريا للسيدات مباراته الافتتاحية أمام جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة الثالة من المسابقة.

وتستعد نيجيريا لمواجهة بوتسوانا اليوم -الخميس- ضمن منافسات الجولة الثانية وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

ويسعى سوبر فالكونز لحصد لقب أمم إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بالإضافة إلى مقعد في كأس العالم للسيدات 2023 في نيوزيلندا وأستراليا.

إصابة تتجدد

وكانت عزيزات تعرضت في فبراير الماضي لإصابة أبعدتها 3 شهور عن الملاعب.

وتوجت عزيزات بجائرة هدافة الدوري الإسباني برصيد 20 هدفا خلال 16 مباراة فقط الموسم الماضي لتصبح أول إفريقية تفوز بها.

وعادت عزيزات للمشاركة مع برشلونة في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات مايو الماضي والتي انتهت بفوز ليون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعتبر عزيزات (27 عاما) أول إفريقية تفوز بدوري أبطال أوروبا بعدما توجت رفقة برشلونة موسم 2020-21.

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