خبر في الجول - طلعت يوسف يقترب من تدريب الجونة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 15:48

كتب : هاني العوضي

طلعت يوسف - الإسماعيلي

اقترب طلعت يوسف من تدريب نادي الجونة خلال الفترة المقبلة خلفا لطارق مصطفى.

وعلم FilGoal.com أن المدرب يتواجد في الجونة حاليا وقد توصل لاتفاق مبدئي لتولي تدريب الفريق بعد الاتفاق على الخطوط العريضة قبل التوقيع الرسمي مساء اليوم.

ويرى يوسف بأن موقف الفريق صعب وبحاجة لتوفر بعض الأمور من أجل التوقيع بشكل رسمي مع الجونة.

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ويلعب الجونة اليوم مع الأهلي على ملعب خالد بشارة في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة.

وسيكون الجونة هو النادي الثاني الذي يتولى مسؤوليته طلعت يوسف منذ بداية الموسم بعد الإسماعيلي.

وتولى يوسف مسؤولية تدريب الإسماعيلي في الجولات الثلاث الأولى في الدوري ولكنه لم يقود الفريقه بنفسه خلالهم بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ورحل المدرب صاحب الـ 67 عاما عن تدريب الإسماعيلي بعد تعرض الفريق لثلاثة هزائم متتالية.

ويقود الجونة حاليا المدرب طارق مصطفى منذ يوم 17 مايو الماضي، عندما تم تعييينه خلفا لرضا شحاته.

وقاد مصطفى الجونة في 6 مباريات فقط وحقق الفريق خلالهم الفوز في مباراة وتعادل في أخرى وتعرض للهزيمة في أربع مباريات.

ويحتل الجونة المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة عن المقاولون صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

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