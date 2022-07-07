ريال سوسيداد يضم لاعب وسط إسبانيا
الخميس، 07 يوليه 2022 - 12:27
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال سوسيداد عن تعاقده مع برايس مينديز قادمًا من سيلتا فيجو في سوق الانتقالات الصيفية.
برايس مينديز
النادي : ريال سوسيداد
وذكر ريال سوسيداد أن مينديز وقع على عقد يربطه بالنادي الباسكي لمدة 6 مواسم مقبلة.
وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة بلغت 15 مليون يورو.
O̶f̶f̶ ̶t̶o̶ ̶S̶a̶n̶t̶i̶a̶g̶o̶
𝗢𝗳𝗳 𝘁𝗼 𝗦𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗯𝗮𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻#BraisTxuriUrdin | #AurreraReala pic.twitter.com/CHESPGFe2T— Real Sociedad (@RealSociedadEN) July 6, 2022
ويعد مينديز أحد أبرز لاعبي الوسط الإسبان في السنوات الأخيرة، وتألق في صفوف سيلتا منذ تصعيده للفريق الأول عام 2017.
وخاض برايس 166 مباراة بقميص سيلتا فيجو، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 17.
لاعب الوسط الأعسر انضم لمنتخب إسبانيا في 2018 تحت قيادة لويس إنريكي، وسجل هدف الفوز في مباراته الدولية الأولى أمام البوسنة والهرسك.
ويمتلك برايس مينديز إجمالًا 4 مباريات دولية، آخرها العام الماضي في مواجهة السويد.
🔃 How many retweets for this photo?#BraisTxuriUrdin | #AurreraReala pic.twitter.com/wVShpMA3Xb— Real Sociedad (@RealSociedadEN) July 6, 2022
ويعد برايس ثاني صفقة صيفية لـ ريال سوسيداد بعد المهاجم الفرنسي محمد علي تشو المنضم من آنجيه.
ويخوض ريال سوسيداد غمار الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد إنهائه الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الإسباني.
ويعمل ريال سوسيداد على تعويض رحيل عدنان يانوزاي الذي انتهى عقده، وبورتو الذي انتقل إلى خيتافي، ورافينيا الذي انتهت إعارته وعاد إلى باريس سان جيرمان.
ويجيد برايس اللعب في كل مراكز خط الوسط، ويتميز بقدم يسرى مميزة في تسجيل الأهداف.
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