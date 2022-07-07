ريال سوسيداد يضم لاعب وسط إسبانيا

أعلن نادي ريال سوسيداد عن تعاقده مع برايس مينديز قادمًا من سيلتا فيجو في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر ريال سوسيداد أن مينديز وقع على عقد يربطه بالنادي الباسكي لمدة 6 مواسم مقبلة.

وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة بلغت 15 مليون يورو.

ويعد مينديز أحد أبرز لاعبي الوسط الإسبان في السنوات الأخيرة، وتألق في صفوف سيلتا منذ تصعيده للفريق الأول عام 2017.

وخاض برايس 166 مباراة بقميص سيلتا فيجو، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 17.

لاعب الوسط الأعسر انضم لمنتخب إسبانيا في 2018 تحت قيادة لويس إنريكي، وسجل هدف الفوز في مباراته الدولية الأولى أمام البوسنة والهرسك.

ويمتلك برايس مينديز إجمالًا 4 مباريات دولية، آخرها العام الماضي في مواجهة السويد.

ويعد برايس ثاني صفقة صيفية لـ ريال سوسيداد بعد المهاجم الفرنسي محمد علي تشو المنضم من آنجيه.

ويخوض ريال سوسيداد غمار الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد إنهائه الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الإسباني.

ويعمل ريال سوسيداد على تعويض رحيل عدنان يانوزاي الذي انتهى عقده، وبورتو الذي انتقل إلى خيتافي، ورافينيا الذي انتهت إعارته وعاد إلى باريس سان جيرمان.

ويجيد برايس اللعب في كل مراكز خط الوسط، ويتميز بقدم يسرى مميزة في تسجيل الأهداف.

اقرأ أيضا:

نتائج تاريخية في كوبا ليبرتادوريس

صفقة رسمية أولى لـ الإسماعيلي

أول تصريح من إيفونا بعد الانضمام لـ أسوان

"الإعلان عن مدرب مصر خلال ساعات"

أول ضحايا إعصار كوبا ليبرتادوريس

روما يقترب خطوة من ملعبه الجديد