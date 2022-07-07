كوبا ليبرتادوريس – سباعية تاريخية لـ فلامنجو.. وفشل أرجنتيني لـ بوكا وريفر بليت

تأهل فلامنجو البرازيلي إلى ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس، باكتساحه ضيفه ديبورتيس توليما الكولومبي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب ماراكانا بإياب ثمن النهائي.

وكرر فلامنجو فوزه ذهابًا في مدينة إيباجي الكولومبية عندما انتصر 1-0، ليتأهل بنتيجة 8-1 في مجموع المباراتين.

ليتعرض ديبورتيس توليما لثاني أكبر هزيمة لفريق كولومبي في مختلف المنافسات القارية بـ أمريكاا لجنوبية بعد خسارة أتليتكو ناسيونال أمام كروزيرو بنتيجة 0-8 في عام 1992.

وشهدت المباراة تألق المهاجم بيدرو الذي سجل 4 أهداف لـ فلامنجو في الدقائق 4 و47 و67 و79.

ليصير بيدرو أول لاعب يسجل سوبر هاتريك لـ فلامنجو في تاريخه بـ كوبا ليبرتادوريس.

كما بات بيدرو ثاني لاعب يسجل سوبر هاتريك في مختلف المنافسات القارية بقميص فلامنجو بعد الأسطورة روماريو الذي فعلها أمام أونيفيرسيداد دي تشيلي في كوبا ميركوسور 1999.

أمّا بقية الأهداف فكانت من نصيب جابرييل باربوسا الذي سجل في الدقيقة 56 هدفه رقم 27 في مباراة 45 مباراة خاضها بمنافسات كوبا ليبرتادوريس.

كما سجل ماتيوس فرانشا هدف فريقه السابع في الدقيقة 73.

بينما تولى خوليان كينينيوس تسجيل هدف في شباك فريقه توليما بالدقيقة 20، وهدف في شباك الخصم فلامنجو في الدقيقة 63.

ويلتقي فلامنجو في الدور المقبل بمواطنه كورينثيانز الذي أطاح قبل يوم بـ بوكا جونيورز الأرجنتيني بركلات الجزاء الترجيحية.

كما تأهل إلى ربع النهائي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني بعد أن أطاح بمواطنه ريفر بليت، مستفيدًا من تعادلهما 0-0 في ملعب مونومنتال.

وكان فيليز قد انتصر ذهابًا قبل أسبوع في ملعبه بهدف دون رد سجله لوكاس خانسون من ركلة جزاء.

وسجل ريفر بليت هدفًا بواسطة ماتياس سواريز في مباراة الإياب، لكن تقنية الفيديو تدخلت لإلغائه بداعي وجود لمسة يد على اللاعب.

وكانت المباراة هي الأخيرة لـ خوليان ألفاريز قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتعد تلك المرة الأولى في تاريخ كوبا ليبرتادوريس التي يودع فيها ريفر بليت وبوكا جونيورز منافسات المسابقة سويًا من دور الـ16.

وسيغيب عملاقا الأرجنتين عن ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس لأول مرة منذ نسخة 2014.

ويلتقي فيليز في ربع النهائي بمواطنه أتليتكو تاييريس الذي أطاح بدوره بمواطنهما كولون دي سانتا في.

وفاز تاييريس على مضيفه كولون بهدفين دون رد في ملعب بريجاديير الجنرال إستانيسلاو لوبيز.

ونجح تاييريس في تعويض نتيجة الذهاب بعد تعادله على أرضه 1-1.

وتقدّم تاييريس في الدقيقة 47 بواسطة فيديريكو جيروتي، قبل أن يطلق آنخلو مارتينو رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بهدفٍ ثانٍ.

وفي مباراة أخرى، اكتسح بالميراس البرازيلي ضيفه سيرّو بورتينيو من باراجواي بنتيجة 5-0 في ملعب أليانز بارك بمدينة ساو باولو.

براين خوسيه ساموديو تقدّم لـ بالميراس بالخطأ في مرماه بعد 37 دقيقة، وتكفل روني -مرتين- وبرينو لوبيس وجوستافو جوميز بتسجيل بقية الأهداف في الدقائق 73 و75 و78 و83.

وكان بالميراس قد فاز ذهابا بثلاثية دون رد، ليصل إلى نتيجة 8-0 في مجموع المباراتين.

وحقق بالميراس رقما قياسيا تاريخيا بوصوله إلى 9 انتصارات متتالية في كوبا ليبرتادوريس، إنجاز لم يتحقق مسبقًا بواسطة أي فريق في البطولة.

ويلتقي بالميراس في ربع النهائي بمواطنه أتليتكو مينيرو الذي أطاح بـ إيميليك الإكوادوري.

وتُختتم مباريات ربع النهائي فجر الجمعة بمواجهة إستوديانتس دي لا بلاتا الأرجنتيني وفورتاليزا البرازيلي.

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وكانت مباراة الذهاب في البرازيل قد انتهت بالتعادل 1-1.

ويلتقي الفائز منهما بـ أتليتكو بارانينسي البرازيلي في الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته بشهر أغسطس المقبل.