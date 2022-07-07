بوكا جونيورز يقيل مدربه بعد توديع كوبا ليبرتادوريس

الخميس، 07 يوليه 2022 - 11:44

كتب : FilGoal

سيباستيان باتاليا - بوكا جونيورز

أعلن بوكا جونيورز الأرجنتيني عن إقالة مديره الفني سيباستيان باتاليا عقب توديع منافسات كوبا ليبرتادوريس.

وذكر بوكا جونيورز في بيانٍ رسمي أن باتاليا لم يعد مدربًا للفريق، مع توجيه الشكر له على خدماته في الفترة الماضية.

وودّع بوكا جونيورز منافسات كوبا ليبرتادوريس بركلات الجزاء الترجيحية أمام كورينثيانز فجر الأربعاء.

أخبار متعلقة
كوبا ليبرتادوريس – سباعية تاريخية لـ فلامنجو.. وفشل أرجنتيني لـ بوكا وريفر بليت كوبا ليبرتادوريس - بينيديتو يطيح بـ بوكا.. وسانتا كروز تاريخي وهالك يقود مينيرو لربع النهائي كوبا ليبرتادوريس – أندرياس بيريرا يكتب التاريخ.. وبالميراس يكتسح بطل باراجواي كوبا ليبرتادوريس - إصابة ويليان وتحية نازية بين بوكا وكورينثيانز.. وسكولاري يواصل سلسلته مع باراناينسي

وكان باتاليا مديرًا فنيًا للفريق الرديف لـ بوكا جونيورز، قبل أن يتم تصعيده مؤقتًا ثم بشكل دائم للفريق الأول في أغسطس 2021.

وتوج بالتاليا بلقبي كأس الأرجنتين وكأس الدوري الأرجنتيني مع فريق العاصمة الأرجنتينية.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الأرجنتيني الموسم الماضي باحتلاله المركز الرابع بفارق 13 نقطة كاملة عن غريمه ريفر بليت الذي ظفر باللقب.

وقاد باتاليا فريق بوكا جونيورز في 55 مباراة، فاز في 32 منها، وتعادل 12، وخسر 11.

وتعادل بوكا جونيورز ذهابًا وإيابًا أمام كورينثيانز البرازيلي دون أهداف في دور الـ 16 لـ كوبا ليبرتادوريس، قبل أن يخسر في سيناريو مثير 5-6 بركلات الجزاء الترجيحية، أمسية كانت الأخيرة لـ باتاليا على مقعد القيادة الفنية.

لاعب الوسط السابق قضى مسيرته الكروية بأكملها في صفوف بوكا جونيورز بين 1998 و2013، باستثناء موسم واحد لعبه مع فياريال في 2004\2005.

ويمتلك باتاليا 10 مباريات دولية بين 2003 و2009 مع منتخب الأرجنتين.

اقرأ أيضا:

"الإعلان عن مدرب المنتخب خلال ساعات"

وكيل إيهاب جلال ينفي يحيى الكومي

الزمالك يعاقب لاعبه

صفقة تاريخية في دوري السلة الأمريكي

مغامرة جديدة للبنزرتي

كوبا ليبرتادوريس بوكا جونيورز
نرشح لكم
كوبا ليبرتادوريس – سباعية تاريخية لـ فلامنجو.. وفشل أرجنتيني لـ بوكا وريفر بليت كوبا ليبرتادوريس - بينيديتو يطيح بـ بوكا.. وسانتا كروز تاريخي وهالك يقود مينيرو لربع النهائي سيجتمع بمواطنه أنطونيو محمد.. كريستيان بافون إلى أتليتكو مينيرو إلقاء القبض على جابريل ميليتو أثناء مباراة في الدوري الأرجنتيني تعب من السحر.. التشيلي فالديفيا يعلن اعتزال كرة القدم المشاركة الخامسة في كرة القدم.. أمريكا إلى أولمبياد باريس كيليني: تحدثت مع بيرلو ونيستا قبل الانضمام للدوري الأمريكي.. ومقتنع أن لوس أنجلوس مثالي لي كوبا ليبرتادوريس – أندرياس بيريرا يكتب التاريخ.. وبالميراس يكتسح بطل باراجواي
أخر الأخبار
إيهاب الكومي عن جدولة ديون الزمالك: اتحاد الكرة يعامل كل الأندية بسواسية 17 دقيقة | الكرة المصرية
براءة بلاتيني وبلاتر من تهم الفساد 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس إنبي: الأهلي والزمالك لم يطلبا إيبوكا.. وجديد موقف محمود جاد من ويجان 47 دقيقة | الكرة المصرية
وريث إنييستا.. بيدري يغير رقم قميصه مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
فياريال يعلن عودة بيبي رينا ساعة | الدوري الإسباني
سوقهم المثير مستمر.. دي مارزيو: مونزا مهتم بضم كافاني ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير هولندي: عرض محسن.. محاولة جديدة من يونايتد لضم ليساندرو مارتينيز ساعة | الدوري الإنجليزي
"لنظهر للعالم من ما يمكنكم فعله".. مانشستر يونايتد يعلن عن قميصه الكلاسيكي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 4 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية