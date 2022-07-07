بوكا جونيورز يقيل مدربه بعد توديع كوبا ليبرتادوريس

أعلن بوكا جونيورز الأرجنتيني عن إقالة مديره الفني سيباستيان باتاليا عقب توديع منافسات كوبا ليبرتادوريس.

وذكر بوكا جونيورز في بيانٍ رسمي أن باتاليا لم يعد مدربًا للفريق، مع توجيه الشكر له على خدماته في الفترة الماضية.

وودّع بوكا جونيورز منافسات كوبا ليبرتادوريس بركلات الجزاء الترجيحية أمام كورينثيانز فجر الأربعاء.

Boca Juniors comunica que Sebastián Battaglia deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol y le agradece su contribución a lo largo de este ciclo. El comunicado 👉 https://t.co/IZBbXHzxbX pic.twitter.com/pzhOVCZ201 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 7, 2022

وكان باتاليا مديرًا فنيًا للفريق الرديف لـ بوكا جونيورز، قبل أن يتم تصعيده مؤقتًا ثم بشكل دائم للفريق الأول في أغسطس 2021.

وتوج بالتاليا بلقبي كأس الأرجنتين وكأس الدوري الأرجنتيني مع فريق العاصمة الأرجنتينية.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الأرجنتيني الموسم الماضي باحتلاله المركز الرابع بفارق 13 نقطة كاملة عن غريمه ريفر بليت الذي ظفر باللقب.

وقاد باتاليا فريق بوكا جونيورز في 55 مباراة، فاز في 32 منها، وتعادل 12، وخسر 11.

وتعادل بوكا جونيورز ذهابًا وإيابًا أمام كورينثيانز البرازيلي دون أهداف في دور الـ 16 لـ كوبا ليبرتادوريس، قبل أن يخسر في سيناريو مثير 5-6 بركلات الجزاء الترجيحية، أمسية كانت الأخيرة لـ باتاليا على مقعد القيادة الفنية.

لاعب الوسط السابق قضى مسيرته الكروية بأكملها في صفوف بوكا جونيورز بين 1998 و2013، باستثناء موسم واحد لعبه مع فياريال في 2004\2005.

ويمتلك باتاليا 10 مباريات دولية بين 2003 و2009 مع منتخب الأرجنتين.

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