إيفونا: أسعى لنقل خبراتي لـ أسوان ومساعدتهم في مشروعهم.. سأحتفظ باحترامي لـ الأهلي دائما

أعرب ماليك إيفونا مهاجم أسوان الحالي والأهلي السابق عن حماسه لخوض تجربته الجديدة بالعودة إلى الدوري المصري.

ماليك إيفونا النادي : أسـوان أسـوان

وأعلن أسوان ضم إيفونا لمدة موسمين بعد تجاوز الكشف الطبي.

وقال إيفونا عبر قناة الحياة: "تجاوزنا الأمور المالية خلال المفاوضات مع أسوان وعقدي مستمر لمدة موسمين ولا يوجد شروط خاصة في التعاقد".

وأضاف "أسعى لنقل خبراتي لفريق أسوان، هيثم عرابي هو أخ لي وقدّم لي مشروع الفريق ولن أبخل بأي جهد لمساعدتهم وتحقيق أهداف أسوان في الدوري المصري القوي".

وحسم أسوان تأهله إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل.

وبالحديث عن غيابه لفترة للإصابة أوضح إيفونا "الإصابة أمر يحدث لجميع اللاعبين في كرة القدم وهي شيء طبيعي وبعد ذلك يأتي العلاج ثم العودة".

وشدد المهاجم الجابوني "احتاج بعض الوقت للتأقلم مع فريق أسوان، عقب أسبوعين سأبدأ الإعداد مع الفريق وأعدكم سترون إيفونا الذي كنتم تعرفوه من قبل".

وتابع إيفونا "تلقيت الكثير من الرسائل من زملائي السابقين في الأهلي مثل عمرو جمال وأحمد عادل".

وبسؤاله عن در فعله إذا سجل هدفا في شباك الأهلي اختتم تصريحاته "احترم النادي وجماهيره وهو فريق كبير وسأحتفظ بذلك الاحترام، ألعب لأسوان الآن وسواء سجلت أو لا سأظل محتفظا بهذا الاحترام للأهلي".

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