مدافع ساوثامبتون يقرر تمثيل غانا دوليا

الخميس، 07 يوليه 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

منتخب غانا

أعلن المنتخب الغاني لكرة القدم يوم الخميس موافقة محمد ساليسو لاعب ساوثامبتون على تمثيل منتخب النجوم السوداء.

كان كيرت إدوين سيموين أوكراكو رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم قد كشف يوم الأربعاء موافقة طارق لامبتي لاعب برايتون هوف ألبيون على تمثيل غانا دوليا.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان إنياكي ويليامز نجم أتليتك بلباوموافقته على تمثيل منتخب غانا.

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محمد ساليسو قلب دفاع ساوثامبتون الإنجليزي سبق له تمثيل بلد الوليد الإسباني.

ووُلد ساليسو (23 عامًا) في غانا، لكنه رفض تلبية دعوة منتخبه الوطني سابقًا مفضلًا التركيز على مسيرته مع الأندية.

حين أعلن رئيس الاتحاد الغاني موافقة لامبتي ذكر أن 4 لاعبين آخرين، بخلاف لامبتي وويليامز، وافقوا على تمثيل غانا.

أول هؤلاء اللاعبين كان ساليسو، أما اللاعب الثاني هو ستيفان أمبروسيس مدافع هامبورج الألماني المولود في نفس المدينة.

اللاعب صاحب الـ 23 عامًا مثّل منتخب ألمانيا للشباب، قبل أن يوافق على ارتداء قميص منتخب غانا الأول.

كما وافق باتريك فايفر على اللعب لـ غانا وهو المولود كذلك في مدينة هامبورج.

ويلعب فايفر (22 عاما) في مركز قلب الدفاع ويتواجد في صفوف فريق دارمشتاد.

وأخيرًا تمكّنت غانا من إقناع رانسفورد يبواه كونيجسدورفر المهاجم صاحب الـ 20 عامًا.

وولد يبواه في العاصمة الألمانية برلين ويلعب في صفوف هامبورج، وسبق له تمثيل منتخب ألمانيا للشباب.

وتتواجد غانا في المجموعة الثامنة لكأس العالم 2018 رفقة البرتغال وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

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