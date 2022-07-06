كوبا ليبرتادوريس - بينيديتو يطيح بـ بوكا.. وسانتا كروز تاريخي وهالك يقود مينيرو لربع النهائي

يوم برازيلي خالص هو حصيلة اليوم الأول من مباريات ثمن نهائي كوبا ليبرتادوريس 2022 بتأهل 3 فرق برازيلية إلى مرحلة ربع النهائي وهي أتليتكو مينيرو وأتليتكو باراناينسي وكورينثيانز.

المباراة الأكثر إثارة وأهمية جمعت كورينثيانز وبوكا جونيورز وظفر الفريق البرازيلي ببطاقة التأهل بركلات الترجيح بعد 180 دقيقة سلبية في البرازيل والأرجنتين.

أتليتكو مينيرو × إيميليك

احتاجت الديوك البرازيلية ركلة جزاء في الدقيقة 79 من أجل حسم بطاقة التأهل لربع النهائي.

ركلة جزاء تحصل عليها بطل الثنائية البرازيلية عقب لمسة يد على المدافع انبرى لها هالك وسدد بكل قوة على يمين الحارس مسجلا هدف اللقاء الوحيد والفوز ببطاقة العبور.

هالك نجح فيما فشل فيه ذهابا بعدما أهدر ركلة جزاء أمام الحارس الإكوادوري لتنتهي حينها المباراة بالتعادل 1-1، وبعد أسبوع يظفر لفريقه ببطاقة التأهل من نفس الموقف.

وأصبح هالك الهداف التاريخي لأتليتكو مينيرو في كوبا ليبرتادوريس بتسجيل 11 هدفا في 20 مباراة بالتساوي مع جو لاعب الفريق السابق ومانشستر سيتي وإيفرتون.

أتليتكو مينيرو سينتظر الفائز من مباراة بالميراس البرازيلي وسيرو بورتينو الباراجوياني، بعدما فاز حامل اللقب ذهابا بنتيجة 3-0.

وفي حال تأهل بالميراس ستتكرر مواجهة نصف نهائي النسخة الماضية بين الفريقين، حينها تأهل بالميراس بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض وهي التي ألغيت بدءا من الموسم الحالي في البطولات القارية بأمريكا الجنوبية لأول مرة منذ 2005.

أتليتكو باراناينسي × ليبرتاد

روكي سانتا كروز، هل تتذكرون هذا الاسم؟ مهاجم باراجواي وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وبلاكبيرن السابق لا زال يلعب ويرتدي قميص ليبرتاد الباراجوياني بعدما انضم للفريق في يناير الماضي.

المهاجم المخضرم الباراجوياني روكي سانتا كروز صار أكبر لاعب في تاريخ كوبا ليبرتادوريس يسجل في الأدوار الإقصائية بعمر 40 عاما و323 يوما، متفوقا على البرازيلي نيني الذي سجل في النسخة الماضية بقميص فلومينينسي بعمر 39 عاما و359 يوما.

الباراجوياني المخضرم سجل هدف تقدم فريقه الأول بعد مجهود فردي وتوغل داخل منطقة جزاء الفريق البرازيلي مسجلا هدف التقدم لفريقه مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استطاعت كتيبة المدرب لويس فليبي سكولاري من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90 عن طريق روملو.

نتيجة 3-2 في مجموع المباراتين قادت حامل لقب كوبا سود أمريكانا (تعادل الكونفدرالية الإفريقية) من الوصول لربع النهائي والوصول للمباراة الرابعة عشر على التوالي دون خسارة في جميع المسابقات.

بوكا جونيورز × كورينثيانز

وفي لا بومبونيرا وأمام ملعب احتشدت جماهيره باللونين الأزرق والأصفر لتشهد إحباطا لا مثيل له بفضل داريو بينيديتو مهاجم الفريق.

صاحب القميص رقم 9 أهدر ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول وانفرادا بهدف محقق في الشوط الثاني كادا يقودا بوكا جونيورز لربع النهائي، خاصة بعد انتهاء المباراة ذهابا في البرازيل بدون أهداف.

"تيماو" لقب كورينثيانز والتي تعني الفريق الكبير عرف كيف يغلق كل المنافذ على مرمى حارسه المخضرم كاسييو، ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح لحسم المتأهل.

النتيجة تشير لـ 2-3 لبوكا جونيورز ويستعد بينيديتو لتسجيل ركلته الخامسة والتي أن سكنت الشباك تعني تأهل فريقه مباشرة، لكنه أطاح بها بكل قوته في المدرجات.

روجر جيديش مهاجم الفريق البرازيلي سدد بنجاح فعدل النتيجة ومع الوصول للركلة الثامنة لكل فريقه أهدار خوان راميريز لبوكا وسجل جيل لكورينثيانز قائدا الفريق للتأهل لربع النهائي أمام أنصار الأزرق والأصفر.

عقب المباراة صرّح سيباستيان باتاليا المدير الفني لـ بوكا جونيورز أن داريو هو من طلب تسديد الركلة الخامسة والتي أهدرها.

بتلك النتيجة يودع بوكا جونيورز للمرة الثانية على التوالي منافسات كوبا ليبرتادوريس من ثمن النهائي بفضل ركلات الترجيح عقب الموسم الماضي ضد أتليتكو مينيرو البرازيلي.

ولأول مرة يخسر بوكا جونيوز بركلات ترجيح على أرضه في كوبا ليبرتادوريس منذ 1989 عندما خسر من أولمبيا الباراجوياني.

كما أصبح كورينثيانز ثاني فريق برازيلي يقصي بوكا جونيورز على ملعبه في تاريخ البطولة بعد سانتوس بقيادة بيليه في نهائي نسخة 1963.

وسينتظر الفريق البرازيلي مواجهة محتملة في ربع النهائي ضد فلامنجو أو ديبورتيس توليما الكولومبي بعدما انتهى الذهاب بفوز الأول بهدف أندرياس بيريرا.

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