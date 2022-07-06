تاكيس: الأداء ضد سيراميكا لم يكن مثاليا.. ونحاول الفوز لننافس على لقب الدوري

قال تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز إن أداء فريقه أمام سيراميكا كليوباترا لم يكن مثاليا لكنه شدد أن أهم شيء هو التأهل للدور التالي.

وفاز بيراميدز على سيراميكا بهدفين لهدف اليوم الأربعاء في دور الـ16 من كأس مصر في ملعب الدفاع الجوي.

وتحدث تاكيس في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "سيراميكا ظهر بشكل قوي للغاية في مباراة اليوم، وضغطنا في المباراة بشكل كبير ونحن نحترم كل الفرق وأبارك للاعبين الفوز والتأهل".

وواصل "الفريق يركز حاليا على تطوير الأداء ومن الضروري التركيز والتطور من مباراة لأخرى للاستمرار في سلسلة الانتصارات".

وعن الدوري قال: "نقدم كل ما لدينا فالمنافسة صعبة للغاية ونعمل على تحقيق الانتصارات لننافس على لقب الدوري لأننا بيراميدز".

وبذلك سيواجه بيراميدز الفائز من مباراة إنبي والبنك الأهلي في ربع نهائي كأس مصر.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر وخاض كل منهما 23 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ45 نقطة بعدما خاض 21 مباراة.

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