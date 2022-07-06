NBA - بروكلين يريد "أكبر صفقة في التاريخ" للتخلي عن دورانت

رفع بروكلين نيتس طلباته بشأن التخلي عن النجم كيفين دورانت لأي فريق آخر في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وذكرت شبكة أخبار ESPN الأمريكية أن بروكلين يرى أن دورانت في حالة رحيله عن الفريق يجب أن تكون هذه الصفقة والمتاجرة هي الأكبر في تاريخ الدوري بالكامل.

يأتي ذلك بعدما فجر دورانت مفاجأة من العيار الثقيل قبل أيام وطلب المتاجرة به للرحيل من صفوف بروكلين نيتس.

ووضع بروكلين نيتس عدة شروط للموافقة على المتاجرة بنجمه كيفين دورانت، وهي الحصول على لاعب شارك في مباراة كل النجوم أو لاعب شاب في المستوى ذاته.

بالإضافة إلى لاعب آخر أساسي ومجموعة من بطاقات الدرافت في المواسم المقبلة.

إلا أن المسؤولين في الدوري الأمريكي يعتقدون أن الأفضل بالنسبة لبروكلين في الموسم المقبل هو الاحتفاظ بنجميه كايري إيرفينج وكيفين دورانت بالإضافة إلى باقي اللاعبين في الفريق.

الأمر الذي يزيد من فرصة بروكلين في المنافسة بقوة في الموسم المقبل.

ويعد دورانت أحد أفضل اللاعبين في الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA خلال المواسم العشرة الماضية.

وفاز دورانت بلقب NBA مرتين مع فريقه السابق جولدن ستيت واريورز، كذلك حصل على جائزة أفضل لاعب في نهائي الدوري مرتين، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري مرة.

وشارك 12 مرة في مباراة كل النجوم، وتم اختياره 6 مرات للفريق الأول لأفضل اللاعبين في الدوري.

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