رابطة الأندية تدعو مؤمن زكريا لحضور نهائي كأس الرابطة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

مؤمن زكريا - تذكرتي

تلقى مجلس إدارة شركة تذكرتي دعوة من رابطة الأندية لحضور مؤمن زكريا نهائي بطولة كأس الرابطة.

وكان قد تم تعيين مؤمن زكريا مستشارا للشئون الرياضية لشركة تذكرتي مع نهاية الشهر الماضي.

ويلعب غزل المحلة أمام فيوتشر في نهائي كأس الرابطة مساء غدا الخميس.

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وأكد مؤمن زكريا على تلبية دعوة رابطة الأندية وحضوره نهائي كأس الرابطة.

وكان غزل المحلة قد تخطى الإسماعيلي في نصف النهائي بركلات الترجيح.

أما فيوتشر فتغلب على إنبي في نصف النهائي ليحسم تأهله إلى النسخة الأولى من كأس الرابطة.

وتتولى شركة تذكرتي مسئولية بيع تذاكر مباريات الدوري المصري وكأس مصر ومباريات المنتخب.

وغادر مؤمن زكريا رفقة وكيله الشهر الماضي إلى لندن لإجراء مزيد من الفحوصات والمتابعة مع طبيبه الذي يتابع الحالة هناك.

مؤمن زكريا لاعب الأهلي، متوقف عن اللعب منذ ديسمبر 2018 بسبب المرض.

ويعاني مؤمن من تصلب جانبي ضموري في العضلات، ولا يزال اللاعب يتلقى العلاج أملا في العودة للملاعب.

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