مرتضى في جلسة مع لاعبي الزمالك: أنتم الأفضل ولا تنشغلوا بنتائج المنافس

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 20:34

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - سيراميكا كليوباترا

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين على هامش مران اليوم الأربعاء.

ووجه مرتضى منصور رسائل دعم ومساندة للاعبين والجهاز الفني في ظل منافسة الفريق على عدد من البطولات الهامة.

وقال مرتضى منصور خلال اجتماعه بالفريق: "تتطلب الفترة المقبلة تركيزا شديدا من الجميع لمواصلة الانتصارات".

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وأضاف "لدينا ارتباطات مهمة في بطولة الدوري ونسختي كأس مصر للموسمين الماضي والحالي".

وتابع "يجب التركيز على مباراتي المقاولون وغزل المحلة المقبلتين في الدوري، ونفس الأمر يستمر أمام أي فريق نستعد لمواجهته".

وشدد رئيس الزمالك "لا تشغلوا أنفسكم بأي نتائج للمنافس، والتركيز يكون في مبارياتنا فقط والمنافسين الذين نواجههم من أجل حصد نقاط المباراة".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته "أنتم الفريق الأفضل في الكرة المصرية الآن، وعليكم مواصلة ما قدمتموه في المباريات الأخيرة".

وقرر مرتضى منصور رئيس الزمالك صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الفترة الحالية.

ويلعب الزمالك أمام المقاولون العرب في الجولة 24 من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري بـ 51 نقطة بعد خوض 23 جولة.

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