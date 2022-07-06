طريق الأهلي - منتخب السويس يفجر مفاجأة ويقصي الجيش من الكأس ويوقف سلسلة العشري المحلية

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 20:08

كتب : FilGoal

منتخب السويس

فجر منتخب السويس مفاجأة كبيرة في كأس مصر بعدما فاز على طلائع الجيش ليقصي الفريق العسكري من البطولة.

وفاز منتخب السويس على طلائع الجيش بهدف دون رد، ضمن دور الـ16 من البطولة في المباراة التي أقيمت بملعب جهاز الرياضة العسكري.

ليتأهل إلى دور الـ8 ويلعب ضد سموحة الذي تغلب على كفر الشيخ بسداسية.

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ونجح منتخب السويس في إنهاء سلسلة اللا هزيمة الخاصة بـ طارق العشري مع طلائع الجيش، والتي استمرت لمدة 16 مباراة بواقع 15 في الدوري، ومباراة في كأس مصر.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من ركلة جزاء حصل عليها منتخب السويس.

وتقدم باسم عادل لتسديد الركلة وسجل منها هدف فوز فريقه بعدما وضع الكرة على يمين الحارس.

ويلتقي الفائز من منتخب السويس وسموحة ضد الفائز من طريق الأهلي ومصر للمقاصة، والمقاولون العرب والجونة في نصف النهائي.

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طلائع الجيش منتخب السويس كأس مصر طارق العشري
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