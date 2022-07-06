تقرير: يوفنتوس يجتمع مع وكيل كوليبالي

يجتمع فيديريكو تشيروبيني المدير الرياضي ليوفنتوس بوكيل أعمال كاليدو كوليبالي مدافع نابولي مساء اليوم الأربعاء.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن كوليبالي يعد أحد أهداف البيانكونيري لتعويض الرحيل المحتمل لماتياس دي ليخت.

وأشار رومانو إلى أنه رغم ذلك الاجتماع فلم يتحدث يوفنتوس حتى الآن بشكل رسمي مع نابولي لبدء المفاوضات.

وينتهي تعاقد المدافع السنغالي مع نابولي بنهاية الموسم المقبل.

وانضم اللاعب صاحب الـ31 عاما إلى نابولي قادما من جنك البلجيكي في عام 2014.

ومنذ ذلك الحين خاض كوليبالي مع نابولي 317 مباراة سجل خلالهم 10 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

وتوج كوليبالي مع نابولي بلقبي كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

يذكر أن دي ليخت من المتوقع أن يغادر يوفنتوس الصيف الجاري في ظل وجود اهتمام من بايرن ميونيخ وتشيلسي بضمه.

اقرأ أيضا:

بالأرقام - هل يكون ريتشارلسون خير بديل لـ كين في توتنام

لاعبة مصرية ضمن المرشحين لجوائز الأفضل في كاف

حكاية مصطفى معوض صاحب "إشادة سواريش"

أسعار تذاكر كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

إجابات وائل والحضري وشوقي في أكثر واحد