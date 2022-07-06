وجوه جديدة في قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 19:35

كتب : FilGoal

باهر المحمدي - الإسماعيلي - الصورة من المركز الإعلامي للإسماعيلي

انضم محمود عبد الله وكمال السيد إلى قائمة الإسماعيلي لأول مرة والتي ستواجه إنبي.

وأعلن حمزة الجمل قائمة فريقه للمباراة التي ستجمعه بإنبي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس الرابطة المصرية.

وشهدت القائمة تواجد محمود عبد الله لأول مرة في قائمة الإسماعيلي للمرة الأولى، كما شهدت عودة حسين ياسين بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

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وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي - عمر رضوان - كمال السيد

الدفاع: أحمد أيمن - محمد هاشم - محمد نصر - عمرو الحلواني - محمود البدري

الوسط: محمد بيومي - محمد عادل - محمد مخلوف - أحمد مدبولي - محمد عبد السميع - مدحت فقوسة - جان موريل - حسن ياسين - محمود عبد الله - عبد الرحمن مجدي

الهجوم: خالد النبريصي - حازم مرسي - وجيه عبد الحكيم - مروان حمدي.

وكان الإسماعيلي قد تعرض للهزومة في دور نصف النهائي أمام غزل المحلة بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

بينما خسر إنبي الدور ذاته أمام فيوتشر بهدفين دون مقابل..

ويلعب فيوتشر مع غزل المحلة غدا الخميس في نهائي النسخة الأولى كأس الرابطة المصرية على استاد القاهرة.

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