مصر تختتم دورة البحر المتوسط بفضية اليد بالخسارة من إسبانيا

اختتمت البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بفضية جديدة عن طريق منتخب رجال اليد.

وخسر المنتخب المصري أمام إسبانيا بنتيجة 27-25 في نهائي منافسات كرة اليد.

وبذلك حققت مصر الفضية في تاريخ منافسات دورة البحر المتوسط بعد فضية أثينا 1991 وذهبية مرسين 2013.

وبدأ اللقاء بتفوق إسباني في البداية حتى وصل الفارق إلى ثلاثة أهداف قبل أن تشهد صحوة مصرية بالتعادل 7-7 مع منتصف الشوط الأول.

وتألق كريم هنداوي حارس مرمى المنتخب بالتصدي لأكثر من مرة ليتقدم المنتخب المصري 12-8.

وواصل هنداوي تألقه وسجل هدفا من مرماه ليصبح الفارق خمسة أهداف قبل أن تقلص إسبانيا الفارق مع نهاية الشوط الأول إلى ثلاثة أهداف بتقدم مصري 16-13.

واتسع الفارق مع بداية الشوط الثاني إلى نتيجة 19-14 قبل أن يشهد اللقاء صحوة إسبانية جديدة بتسجيل 4 أهداف متتالية بسبب إيقافين متتاليين للمنتخب المصري عن طريق محمد سند وعمر بكار.

ونجح هنداوي في التألق مجددا وتقدم المنتخب مجددا 21-18 عقب مرور 10 دقائق من الشوط الأول.

وتقلص الفارق إلى هدف واحد لصالح مصر بنتيجة 19-18 بعد صحوة إسبانية، قبل أن يشهد استفاقة مصرية ليتقدم الفراعنة 23-20.

وتعادل منتخب إسبانيا مجددا 23-23 قبل 14 دقيقة من النهاية وتقدمت مصر بعدها بتسجيل هدفين جديدين.

وقبل ثلاث دقائق من النهاية تعادل المنتخبان مجددا بنتيجة 27-27.

ونجح منتخب إسبانيا في تسجيل هدف قاتل قبل 40 ثانية من النهاية.

وتحصل منتخب مصر على رمية جزائية سددها محمد سند ولكن تصدى لها حارس إسبانيا بنجاح قبل أن تصل الكرة ليحيى الدرع ويهدر الكرة.

وأنهت مصر دورة البحر المتوسط بحصد 51 ميدالية متنوعة منهم 13 ذهبية و15 فضية و23 برونزية.

لتختتم البعثة المصرية مشوارها في دورة البحر المتوسط في المركز السادس من جدول الترتيب.

اقرأ أيضا:

بالأرقام - هل يكون ريتشارلسون خير بديل لـ كين في توتنام

لاعبة مصرية ضمن المرشحين لجوائز الأفضل في كاف

حكاية مصطفى معوض صاحب "إشادة سواريش"

أسعار تذاكر كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

إجابات وائل والحضري وشوقي في أكثر واحد