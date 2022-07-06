الصفقة الأولى.. ليدز يضم مدافع منتخب أمريكا

أعلن نادي ليدز يونايتد التعاقد مع تايلر أدامز ظهير أيمن آر بي لايبزج الألماني ومنتخب أمريكا.

ووقع اللاعب الشاب على عقود انضمامه لصفوف ليدز لمدة 5 مواسم مقبلة.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن الصفقة تكلفت 20 مليون جنيه إسترليني دفعها ليدز للتعاقد مع تايلر أدامز.

ولعب أدامز البالغ من العمر 23 عاما لعدة مواسم في الدوري الأمريكي قبل أن ينتقل إلى ألمانيا في 2019.

ومع لايبزج لعب 103 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.

كذلك لعب مع منتخب أمريكا 19 مباراة سجل خلالها هدفا.

ويعد تايلر أدامز أول صفقات ليدز يونايتد في الصيف الجاري استعدادا للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي.

وكان ليدز يونايتد أعلن منذ أيام رحيل نجمه كالفين فيليبس لينضم لصفوف مانشستر سيتي.

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