أوليفر كان: التعاقد مع رونالدو؟ لا يناسب فلسفة بايرن

نفى أوليفير كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ رغبة ناديه في التعاقد مع كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد.

وقال كان في تصريحات عبر صحيفة كيكر الألمانية: "مع احترامي لكريستيانو رونالدو، أنا اعتبره أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن التعاقد معه لن يناسب فلسفة بايرن ميونيخ".

كان تقرير من صحيفة ذا تايمز قد أشارت إلى رغبة رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الحالية بسبب عدم رضاه عن الوضع الحالي للفريق.

ويرفض مانشستر يونايتد فكرة رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لدافيد أورنيستين الصحفي الموثوق بشبكة ذا أثليتيك.

وغاب النجم البرتغالي عن تدريبات الشياطين الحمر لليوم الثالث على التوالي.

وكان من المفترض أن يعود رونالدو لمقر النادي يوم الإثنين بعدما حصل على راحة أطول لمشاركته في فترة التوقف الدولي الشهر الماضي.

لكنه غاب يوم الإثنين لأسباب عائلية بينما ظهر في مقر تدريبات البرتغال في مساء اليوم نفسه، وواصل الغياب يومي الثلاثاء والأربعاء.

كما تحوم الشكوك حول إمكانية سفر كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد مع الفريق إلى آسيا في الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

ويسافر فريق يونايتد إلى تايلاند وأستراليا يوم الجمعة لخوض مباريات ودية يستعد بها للموسم الجديد وسط شكوك تحيط بمستقبل البرتغالي. وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي مانشستر يونايتد لا يعلم هل سيسافر رونالدو مع الفريق يوم الجمعة في جولة يونايتد التحضيرية للموسم الجديد بتايلاند وأستراليا أم لا. وأضاف التقرير أن رونالدو تغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثالث على التوالي. وتخلف كريستيانو عن موعد عودته إلى تدريبات ناديه استعدادا خلال فترة الاعداد للموسم الجديد، وسط تكهنات بإمكانية رحيله. وأفاد النادي في بيان نشرته جريدة مانشستر إيفنينج نيوز صباح الإثنين أن كريستيانو لن يعود إلى التدريبات يوم الإثنين كما كان محددا، وذلك لأسباب عائلية". وأضاف البيان أن النادي تفهم اعتذار رونالدو عن عدم الحضور في الموعد المحدد سلفا. وفي مساء يوم الإثنين ظهر كريستيانو في مقر تدريبات منتخب البرتغالي في لشبونة، وذلك ليبدأ الإعداد للموسم الجديد.

وفقا لأورنيستين فإن إدارة مانشستر يونايتد من جانبها رفضت فكرة رحيل رونالدو بشكل تام وتمسكت ببقائه في الموسم المقبل وحتى نهاية تعاقده مع الفريق.

وكان اسم رونالدو قد ارتبط بأكثر من فريق للتعاقد معه في الموسم المقبل على رأسهم بايرن ميونيخ وروما، كما انتشرت بعض التقارير التي أشارت إلى أن ملاك نادي تشيلسي الجدد قد تحدثوا مع ممثليه.

وفقا لـ ذا تايمز فإن رغبة رونالدو في الرحيل تأتي بسبب رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا بشكل أساسي خلال المواسم المتبقية في مسيرته وهو ما لن يتحقق في مانشستر يونايتد بالموسم المقبل بسبب احتلاله للمركز السادس في الدوري الإنجليزي وهو ما يؤهل للدوري الأوروبي.

النجم البرتغالي كان قد عاد لمانشستر يونايتد في بداية الموسم الماضي بعد 13 عاما من رحيله عن الفريق.

وشارك رونالدو مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الماضي في 38 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 أهداف.

ويملك رونالدو عقدا مع يونايتد مستمر لنهاية الموسم المقبل.

رحيل رونالدو قد يؤثر على خطط المدرب الجديد للفريق إريك تين هاج والذي يبحث بشكل أساسي عن تعزيز وسط الملعب ومركز الظهير الأيمن.

التقارير أشارت إلى أن رونالدو كان قد تحدث مع تين هاج ويشعر بالسعادة لوجوده ولكنه محبط بسبب عدم بحث النادي عن صفقات كبرى حتى الآن.

وفي حالة رحيل لاعب يوفنتوس السابق قد يدخل مانشستر يونايتد سوق الانتقالات للبحث عن لاعب في مركز المهاجم الصريح.

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