أول الصفقات.. أتليتكو مدريد يتعاقد مع فيتسل

أعلن أتليتكو مدريد في بيان رسمي عن التعاقد مع أكسيل فيتسل في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بوروسيا دورتموند.

وأشار النادي إلى أن فيتسل قد وقع على عقد لمدة موسم واحد فقط.

وكان بوروسيا دورتموند قد أعلن رحيل فيتسل عن النادي بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم الماضي.

فيتسل كان قد انضم لصفوف دورتموند في 2018 قادما تينهاى الصيني.

وأسهم فيتسل في تتويج دورتموند بلقبي كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني.

وشارك فيتسل خلال الموسم الماضي مع دورتموند في 40 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

اللاعب البلجيكي صاحب الـ 33 عاما بدأ مسيرته الكروية مع فريق ستاندر لييج البلجيكي قبل الانتقال لبنفيكا.

وبعد الظهور بشكل رائع مع بنفيكا انتقل لزينيت الروسي ومنه توج للدوري الصيني قبل أن يعود لأوروبا من بوابة دورتموند.

فيتسل هو أول صفقات أتليتكو مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية، كما قرر النادي إعادة ألفارو موراتا بعد موسم قضاه مع يوفنتوس على سبيل الإعارة.

اقرأ أيضا:

بالأرقام - هل يكون ريتشارلسون خير بديل لـ كين في توتنام

لاعبة مصرية ضمن المرشحين لجوائز الأفضل في كاف

حكاية مصطفى معوض صاحب "إشادة سواريش"

أسعار تذاكر كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

إجابات وائل والحضري وشوقي في أكثر واحد