فيريرا: الجميع سيحصل على فرصة.. ولن أقبل بالتهاون

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 18:06

كتب : أحمد شوقي صلاح

جوسفالدو فيريرا

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء المقرر إقامته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الجلسة حديث مطول من جانب الجهاز الفني، حيث وجه فيريرا عدة رسائل للاعبين، وأخرى من أسامة نبيه المدرب العام للقلعة البيضاء.

وأكد فيريرا في بداية الحديث على صعوبة المباريات المقبلة في مسابقة الدوري، مشيرا إلى أن الفترة القادمة لا ينفع فيها التهاون بأي شكل من الأشكال، ويجب على كل اللاعبين تحدي أنفسهم من أجل المساهمة في تحقيق الفوز.

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وأضاف المدرب البرتغالي :"الفترة الماضية شهدت غيابات عديدة، وكان من الطبيعي أن يحصل عدد كبير من اللاعبين على الفرصة حتى اللاعبين الشباب".

وتابع: "كل اللاعبين سيحصلون على الفرصة، ولكن عليكم تقبل فكرة أنه من الطبيعي أن لا يشارك الجميع في نفس الوقت، لكن الجميع في صفوف الفريق سواسية".

كما شدد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك في حديثه للاعبين على أنه يجب النظر إلى مباريات الفريق فقط.

وأضاف: "علينا أن ننشغل بمواجهاتنا والتركيز على الفوز في مبارياتنا دون النظر إلى أي نتائج للفرق المنافسة، الفترة المقبلة تحتاج إلى التركيز والإصرار".

وخصص الجهاز الفني تدريبات فنية خاصة للثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا" وحمزة المثلوثي، وخاض الثلاثي تدريبات فنية وبدنية خاصة تحت إشراف أندرية فيليب سوزا مدرب الأحمال بالفريق.

وخاض محمد عبد الشافي تدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، وهي المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي في ظل معاناته من الإصابة في الركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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