حمزة الجمل: ما حدث بعد مباراة غزل المحلة "زوبعة في الفنجان".. والمجلس أصر على بقائي

أوضح حمزة الجمل المدير الفني الحالي لنادي الإسماعيلي حقيقة رحيله وعودته لتدريب الفريق عقب مباراة غزل المحلة في كأس الرابطة.

واعتذر حمزة الجمل عن استكمال مهمته مع الإسماعيلي بعد توديع كأس الرابطة، لكن إدارة النادي تمسكت باستمراره.

وقال حمزة الجمل عبر إذاعة "ميجا أف أم": "أمارس عملي في النادي الإسماعيلي وما حدث عقب مباراة غزل المحلة "زوبعة في الفنجان".

وأضاف "بعد المباراة جمعني اتصالا هاتفيا مع يحيى الكومي رئيس النادي وكان هناك نوع من العصيبة في المداخلة واختلفنا في ظل حرصنا على نادي الإسماعيلي".

وأردف "ثم خرجت شائعات برحيلي بعد غيابي عن مباراة الشباب في ظل ظروف مررت، احترمت نفسي وقررت نشر بيان رحيلي".

وتابع "لكن مجلس الإدارة طالب الاجتماع معي وتمسكوا ببقائي في ظل النتائج التي حققتها مع الفريق".

وشدد "كنت مصمما على الرحيل ولكن إصرار المجلس ويحيي الكومي رئيس النادي كانا السبب في بقائي".

وأتم عن مدة تعاقده مع الدراويش أجاب: "في مصر الأمور تعتمد على النتائج، بعد الفوز في المباريات أصبح أفضل مدير فني في مصر، وبعد التعادل او الهزيمة أصبح الأسوأ".

وخسر الإسماعيلي أمام غزل المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

وتولى حمزة الجمل تدريب الإسماعيلي خلفا لـ حمد إبراهيم المدير الفني السابق للفريق. وقاد الجمل الدراويش في 6 مباريات خلال مسابقة الدوري، حقق الفوز مرتين، وتعادل في 3 مباريات، وخسر لقاء واحد أمام الزمالك. ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 22 مباراة.

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