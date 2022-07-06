من أجل تعويض هالاند.. هالر ينضم إلى دورتموند

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 17:09

كتب : FilGoal

سباستيان هالر كوت ديفوار أمم إفريقيا

أعلن نادي بروسيا دورتموند يوم الأربعاء ضم الإيفواري سيباستيان هالر مهاجم أياكس أمستردام بشكل رسمي.

قبل أسابيع، توصل نادي بروسيا دورتموند لاتفاق مع أياكس أمستردام من أجل ضم هالر خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووقع الإيفواري على عقد يربطه بدورتموند حتى صيف 2026.

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وخضع اللاعب للكشف الطبي قبل أسبوعين، لكن الصفقة لم تعلن سوى يوم الأربعاء.

اللاعب البالغ من العمر 28 عاما انضم لدورتموند مقابل 35 مليون يورو حسب التقارير.

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قبل رحلته مع أياكس، لعب هالر في صفوف أوكسير الفرنسي وأوتريخت الهولندي وآينتراخت فرانكفورت الألماني ووست هام يونايتد الإنجليزي.

وسجل هالر 47 هدفا بقميص أياكس في 66 مباراة بكل المسابقات.

قبل أسابيع، ذكرت جريدة بيلد أن نادي بايرن ميونيخ بدأ التفاوض مع هالر من أجل ضمه في أقرب فرصة.

وذكرت الجريدة في تقرير أن إدارة بايرن اتصلت بوكلاء هالر لمعرفة موقف اللاعب من إمكانية الانضمام للبافاري كبديل محتمل لروبرت ليفاندوفسكي.

وأوضح التقرير أن إمكانيات هالر تتناسب مع رأس الحربة رقم 9 الذي يبحث عنه النادي البافاري، بالإضافة إلى أنه لن يكلف الكثير.

لكن بايرن أعلن قبل أسبوعين صفقة ضم ساديو ماني مهاجم ليفربول بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح.

يذكر أن دورتموند فقد مهاجمه إيرلينج هالاند الذي ترك الفريق بنهاية الموسم المنصرم وانضم إلى مانشستر سيتي.

وقام سيتي بدفع الشرط الجزائي في عقد هالاند وضم اللاعب.

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