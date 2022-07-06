اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 17:00

كتب : أحمد الخولي

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية الإفريقية

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى نظيره الإفريقي "كاف" قائمة الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، بموسم 2022/2023.

وحُددت أسماء الأندية المصرية المشاركة بعد انتهاء مباريات الدور الأول للدوري المصري في الموسم الحالي.

ويشارك الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

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بينما يشارك بيراميدز وفيوتشر في كأس الكونفدرالية.

سابقا، أعلن اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية أن الدور الأول سيكون بمثابة الحد فاصل لتحديد المتأهلين للبطولات الإفريقية.

وإليكم ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول من المسابقة:

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وآجل كاف الموعد النهائي لتقديم طلبات مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية بواسطة الاتحادات الأعضاء إلى 31 يوليو الجاري.

الجدول الزمني لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية:

فترة تسجيل اللاعبين لخوض الدور التمهيدي الأول: من 1 إلى 15 أغسطس 2022.

الدور التمهيدي الأول: الذهاب من 9 إلى 11 سبتمبر، والإياب من 16 إلى 18 سبتمبر.

الدور التمهيدي الثاني: الذهاب من 7 إلى 9 أكتوبر، والإياب من 14 إلى 16 أكتوبر.

الدور التمهيدي الثاني الإضافي: من 2 إلى 9 نوفمبر.

فترة القيد الإضافية: من 1 إلى 31 يناير 2023.

دور المجموعات:

الجولة الأولى: من 10 إلى 12 فبراير

الجولة الثانية: من 17 إلى 19 فبراير

الجولة الثالثة: من 24 إلى 26 فبراير

الجولة الرابعة: 7 و8 مارس

الجولة الخامسة: 17 و18 مارس

الجولة السادسة: من 31 مارس إلى 2 أبريل

الأدوار النهائية

ربع النهائي: الذهاب من 21 إلى 23 أبريل، والإياب من 28 إلى 30 أبريل

نصف النهائي: الذهاب من 12 إلى 14 مايو، والإياب من 19 إلى 21 مايو

النهائي: (يتم تأكيده لاحقا) بين 2 و11 يونيو.

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