جلسة ودية بين جمال علام ويحيى الكومي لمناقشة موقف الإسماعيلي في كأس مصر

عقد يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي جلسة ودية مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري في مقر الاتحاد بالجبلاية.

وحضر الجلسة إلى جانب علام والكومي، حلمي مشهور وحازم إمام ودينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد الماشطة.

وتمت مناقشة الأمور المتعلقة بموقف النادي الإسماعيلي في النسخة الحالية لكأس مصر خلال الجلسة.

وتم الاتفاق على إعلان شروط مسابقة كأس مصر في موسم 2022/2023 قبل إجراء القرعة، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، بما يخدم الصالح العام للكرة المصرية.

أعلن نادي الإسماعيلي عبر بيان رسمي الانسحاب من كأس مصر "اعتراضا على ما حدث لحفظ حقوق النادي العريق".

ورفض النادي ما حدث في قرعة دور الـ 16 من كأس مصر موسم 2022-2021، حيث "إنها موجهة لصالح أندية معينة".

وتحدث الكومي لـFilGoal.com قائلا: "الإسماعيلي قرر الانسحاب من كأس مصر اعتراضا على القرعة الموجهة التي تخدم ناد بعينه".

وأضاف "هذا قرار نهائي لا رجعة فيه".

وأكمل الكومي "مستعدون لتحمل أي عواقب، ولن نعود إلا إذا أعيدت القرعة".

وتابع متسائلا "هل يعقل أن يكون طريق الإسماعيلي أمام كل تلك الأندية الصعبة والأهلي يلعب مع الأندية الأخيرة في جدول الترتيب؟".

وأتم الكومي حديثه "منظومة كرة القدم تعاني على مستوى الحكام والمسابقات والتنظيم والإدارة، نحن في مرحلة فشل مكتملة الأركان".

وصرّح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com قائلا: "من أجل الانسحاب من المسابقة هناك حالتان، الأولى: لابد من إرسال خطاب رسمي موجهة لاتحاد الكرة".

وأضاف "الثانية ألا يحضر الفريق المباراة ليُعتبر منسحبا".

وكشف عن العقوبات المنتظرة في حال الانسحاب من المسابقة قائلا: "أولا: سيتم استبعاده من النسخة التالية".

وأردف "ثانيا تغريم النادي المنسحب بقيمة مالية قدرها 10 أضعاف الاشتراك المدفوع للمشاركة في البطولة".

وشدد "الإسماعيلي هدد بالانسحاب الأسبوع الماضي من مسابقة الدوري، واليوم من كأس مصر، نحن لا نتعامل مع ما يقال في الإعلام".

وجاء طريق الإسماعيلي في نصف النهائي كالتالي:

الزمالك X الإسماعيلي

المصري X إيسترن كومباني

إنبي X البنك الأهلي

بيراميدز X سيراميكا كليوباترا

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