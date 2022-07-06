جريدة سعودية: أبو جبل يضع النصر في أزمة بعد تقاضيه 7 ملايين ريال

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 16:28

كتب : FilGoal

محمد أبو جبل يحتفل بعد التصدي لركلة الجزاء

أفادت جريدة الاقتصادية السعودية بأن إدارة نادي النصر تبحث عن حل ودي مع محمد أبو جبل حارس منتخب مصر بعدما وقع عقود انضمامه للفريق.

عقد أبو جبل مع الزمالك بنهاية هذا الموسم، ويبدو أنه لن يمدد تعاقده مع القلعة البيضاء بعد تصريحات مسؤولي النادي بعدم رغبتهم في التجديد له.

وقال مصدر قريب الصلة بالصفقة لجريدة الاقتصادية: "أبو جبل وقع للنصر لمدة 3 مواسم دون أن يعلن النادي عن هذه الخطوة رسميا".

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وأضاف "تسلم اللاعب مقدم العقد بقيمة 7 ملايين ريال".

وأشار التقرير إلى أن إدارة النصر ستجلس مع أبو جبل وديا للتوصل إلى حل يرضي الطرفين، سواء بإجراء مخالصة مالية معه والاكتفاء بمقدم العقد الذي تسلمه، أو تسويقه سواء بإعارته أو بيع عقده إلى أحد الأندية التي ترغب في خدماته.

لا يتوفر وصف.

وتشير تقارير عديدة إلى أن النصر اقترب من التعاقد مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا بتوصية من المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

ووصل جارسيا إلى السعودية ليبدأ عمله مع النصر لمدة لموسمين، مقابل 5.6 مليون يورو في الموسم.

قبل أيام، كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن نهاية علاقة محمد أبو جبل مع الفريق.

وقرر الزمالك تحويل أبو جبل ومعه طارق حامد إلى التحقيق بسبب غيابهما عن المباريات لفترة طويلة مؤخرا.

وقال أمير مرتضى لـ FilGoal.com: "طارق حامد ومحمد أبو جبل لن يستمرا مع الزمالك ولو مجانا".

وتابع "تم تحويل الثنائي للتحقيق وسيتم الإعلان عن نتائج ذلك للجميع فور الانتهاء من التحقيق".

وأضاف المشرف العام على الكرة بالزمالك "بالنسبة لأبو جبل فأكد طبيب المنتخب أنه انضم إلى المعسكر وهو في كامل لياقته وغادر سليما ولا يعاني من أي إصابة، هل ظهرت تلك الإصابة فجأة؟".

أبو جبل لعب 21 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينهم 14 مباراة في الدوري.

وآخر مواجهات أبو جبل مع الزمالك كانت أمام الإسماعيلي في فوز الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد قبل التوقف الدولي الأخير.

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